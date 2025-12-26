Logistikkoordinator till Denso
2025-12-26
Mpya Sci & Tech was created by and for people who love technology and science. We're not here to do what everyone else is doing. We believe that real talent lies in individuals who dare to keep growing throughout their entire lives. With extensive experience and deep industry knowledge, we've built a forward-leaning and cutting-edge company-our way.
At Mpya Sci & Tech, we believe in a sustainable working life where we build a culture together based on genuine involvement, eager curiosity, and the freedom to be yourself. Learn more at: www.mpyascitech.com.
Är du en proaktiv lagspelare som tycker om att ligga steget före och ser nya lösningar i ditt koordinerande förhållningssätt? Söker du en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din roll och där ingen dag är den andra lik? Är du redo för att använda dina erfarenheter och kunskaper inom logistik och koordinering för att på bästa sätt hjälpa dina kunder inom fordonsindustrin? Om svaret är ja tveka inte - Denso behöver dig!
Vi söker nu en kollega till logistikteamet på Denso i form av en konsult. Som Logistikkoordinator får du en central roll i ett internationellt och innovativt företag där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Du arbetar proaktivt med hela logistikflödet och säkerställer att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tid, samtidigt som du samordnar inköp, lagerstyrning och dialog med kunder och interna funktioner.
Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Hos Denso blir du en del av ett engagerat team och en unik företagskultur där japansk precision möter svensk kreativitet, med goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Vad du kommer att göra
• Inköp där du säkerhetsställer att kund får det antal de har beställt vid rätt tidpunkt
• In- och utfasning av komponenter
• Slutförhandling med kund rörande artiklar som är end of life
• Stämma av priser, packinstruktioner och ändringar med säljavdelningen på företaget i samband med uppdateringar av design på komponenter
• Lagerstyrning av sortiment
• Ansvarig för reservdelsupplägg inom Thermal management
Vi tror att du har
• Eftergymnasial utbildning inom logistik/ekonomi
• Erfarenhet av logistikarbete
• Goda Office-kunskaper
• Flytande svenska och engelska
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet från en internationell miljö då du förutom dina närmsta kollegor i Sverige och Europa även kommer att ha kontakt med våra kollegor i Japan.Publiceringsdatum2025-12-26Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar DENSO med Mpya Sci & Tech för en roll som konsult med uppdrag på DENSO. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Advisor rebecca.reuterberg@mpyascitech.com
. Ansökan till tjänsten görs via www.mpyascitech.com
Intervjuer och urval görs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Därför uppmuntrar vi dig att inte vänta med din ansökan utan skicka in den omgående.
Organisations-/företagsbeskrivning Denso
Med över 170 000 anställda världen över är DENSO en av de största tillverkarna av bilkomponenter inom fordonsindustrin. Huvudkontoret ligger i Japan med cirka 200 dotterbolag globalt och ett försäljningskontor i Sverige. DENSO Sweden grundades i mitten av 1990-talet med avsikt att stödja svenska bilföretag. Idag har företaget 62 personer som arbetar och är en betydande systemleverantör till svenska OEM-företag.
På DENSO arbetar vi, varje dag, för mångfald och jämlikhet. En viktig del som genomsyras i allt vi gör. Vi tror på att olika bakgrund och kulturer berikar vår kulturella anda och därigenom vår arbetsplats. Hos oss får du vara den du är och vi uppskattar om du vill dela med dig av dina erfarenheter. Ersättning
