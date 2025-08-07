Logistikkonsult till Omnipollo
Maxkompetens Sverige AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person med erfarenhet av logistik och export inom alkoholbranschen? Vill du arbeta med en spännande aktör inom dryckesindustrin? Då har vi uppdraget för dig! Omnipollo söker nu en logistik konsult som omgående kan stötta deras team med transport dokumentation, export administration och myndighets rapportering. Tjänsten går att utföra både på plats i Sundbyberg eller på distans.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som logistik konsult hos Omnipollo kommer du att ansvara för att:
• Säkerställa att export beställningar hanteras korrekt och effektivt.
• Administrera, övervaka och dokumentera logistiska processer i enlighet med myndighetskrav (exempelvis EMCS och Tullverket).
• Följa Omnipollos interna riktlinjer för logistik och rapportering.
• Spåra försändelser och skapa rapporter.Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som är:
• Strukturerad och noggrann med förmåga att planera samt följa upp logistikaktiviteter.
• Självgående och metodisk - du arbetar effektivt och kvalitetsmedvetet.
• God datorvan med kompetens inom logistiksystem och digital dokumentation.
• Erfaren inom exportlogistik, gärna med tidigare uppdrag inom alkoholbranschen.
Övrig information
• Startdatum: Omgående
• Omfattning: Heltid, börjar med en visstidsanställning via Maxkompetens med eventuell möjlighet till förlängning.
• Arbetstid: Dagtid 8-17
• Placering: Sundbyberg med möjligheter till distansarbete.
Omnipollo har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Om du har frågor om företaget eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jonna Alm på jonna.alm@maxkompetens.se
eller 073 540 59 50.Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten via Maxkompetens hemsida. Vill du bli en del av Omnipollo? Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Omnipollo är ett bryggeri grundat av bryggaren Henok Fentie och konstnären Karl Grandin år 2010, med en gemensam vision om att förändra synen på öl - för alltid.
Vi brygger en mängd olika stilar för att utforska vad öl är och kan bli. Våra öl är alltid ett resultat av samarbete, och vi brygger på bryggerier över hela världen. Det här arbetssättet gör att vi förblir nyfikna, ödmjuka och lyhörda. Lite som en riktigt bra gäst. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9878". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Jonna Alm jonna.alm@maxkompetens.se +46 73 540 59 50 Jobbnummer
9449876