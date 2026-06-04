Logistikingenjör inom Automation i Köping
Friday Väst AB / Logistikjobb / Köping Visa alla logistikjobb i Köping
2026-06-04
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Som logistikingenjör hos vår kund kliver du in mitt i en av koncernens mest ambitiösa förändringsresor. Du får en nyckelroll i arbetet med att automatisera och effektivisera fabriken – och vara med och sätta standarden för hur det görs. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:För kunds räkning söker vi på Friday en logistikingenjör för ett långsiktigt konsultuppdrag baserat i Köping. Vår kund är ett globalt industriföretag med en stark tradition av innovation och kvalitet, och som nu befinner sig på en spännande resa mot en mer automatiserad och framtidssäkrad produktion.
Fabriken i Köping är utsedd till pilotsite inom koncernen – vilket innebär att arbetet som görs här inte stannar lokalt. Det som byggs upp och etableras i Köping kommer att forma hur koncernen arbetar på fler platser framöver.
Det här är ett uppdrag för dig som vill vara med tidigt i en stor förändring och faktiskt påverka hur den tar form.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
I den här rollen får du snabbt ta ansvar och vara med och bidra till något konkret. Du arbetar nära ditt team och tillsammans kartlägger ni hur fabriken fungerar idag – för att sedan hitta smarta sätt att automatisera och förbättra flödena. I praktiken innebär det att du:
Lär dig förstå hur material och transporter rör sig i fabriken och identifierar möjligheter till förbättring
Är med och tar fram förslag på vad som kan automatiseras och hur det i praktiken ska fungera
Bidrar till att räkna på kapacitet och transportbehov inom siten
Hjälper till att dokumentera flöden och ta fram underlag och tekniska specifikationer
Har många kontaktytor och samlar in information från olika delar av verksamheten
Är med och förankrar lösningar hos de som berörs av förändringen
En stor del av rollen handlar om människor lika mycket som teknik. Du kommer att lyssna, ställa frågor och bidra till att kollegor och funktioner känner sig trygga i den förändring som sker.Du ingår i ett tight team om tre personer där ni stöttar varandra och driver arbetet framåt tillsammans.
SÖKER DIG SOM HAR:Ingenjörsexamen med inriktning mot logistik, produktion eller supply chain
Grundläggande förståelse för materialflöden och produktionslogistik
Erfarenhet av projektarbete, antingen från studier eller tidig karriär – du vet vad det innebär att jobba mot mål och deadlines
Grundläggande CAD-vana där du ska kunna hantera enkla layoutritningar
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av ColMorgan eller liknande system för AGV-programmering
Praktisk erfarenhet från industri- eller produktionsmiljö, t.ex. via examensarbete, praktik eller extrajobb
Kännedom om projektmodeller som PSM eller DVP
För att trivas i rollen tror vi att du är genuint nyfiken och ser möjligheter snarare än hinder. Du lyssnar lika gärna som du bidrar med egna idéer, och du förstår att de bästa lösningarna ofta kommer till när alla känner sig delaktiga.Du är strukturerad nog att driva dina egna frågor framåt, men tillräckligt öppen för att låta andras perspektiv forma slutresultatet. Du trivs när du får samarbeta med olika typer av människor och räds inte för att ställa frågor, utmana ett tankesätt eller prova ett nytt angreppssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:Det här är ett konsultuppdrag på lång sikt, där du blir anställd av Friday och arbetar på plats hos vår kund i Köping. Som konsult hos Friday finns vi med dig genom hela uppdraget och ser till att du har rätt förutsättningar att lyckas.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Köping
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Fast månadslön
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OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 21 KÖPING Arbetsplats
Friday Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9946780