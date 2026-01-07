Logistiker sökes för uthyrning i Nässjö
2026-01-07
Uniflex Nässjö söker nu för kunds räkning en Logistiker för uppdrag till ett bolag inom infrastruktur.
Du planerar transporter, hanterar lagerutrymme, analyserar lagersaldo, har kundkontakter via telefon och mail mm.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som logistiker kommer du ha ett övergripande ansvar för löpande följa upp och korrigera planering.
• Sammanställa information kring vad som ska göras, När det ska göras och Vem som ska genomföra.
• Samarbeta tätt med olika funktioner i organisationen
• Truckkort minst Motvikt (B1) krävs
• Datavana
Heltid
Dagtid men skift förekommer
Start snarast
Urvalet sker löpande o kan komma tillsättas tidigare.
Vem är du?
Som person beskriver du dig själv som praktisk och har en förmåga att kunna lösa problem.
Vidare har du en hög arbetsmoral, är intresserad av arbetet samt förstår vikten av att hålla tider och att ha hög närvaro.
Låter detta som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Urvalet sker löpande så ansök redan idag.
Många tjänster innebär att du börjar som anställd hos oss på Uniflex Höglandet för att sedan gå över i anställning hos företaget du jobbar hos.
Uniflex jobbar över hela höglandet, Nässjö, Eksjö, Tranås, Aneby, Vetlanda och Sävsjö.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
