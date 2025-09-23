Logistiker
Ab Borlänge Energi / Logistikjobb / Borlänge
2025-09-23
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Borlänge Energi
Är det just dina kvaliteter vi behöver för att skapa ett mer hållbart Borlänge?
Vi hoppas det!
Ditt uppdrag
Som logistiker på Borlänge Energi arbetar du och kollegorna tillsammans för ett kostnadseffektivt och hållbart transportflöde för insamling av avfall.
I uppdraget ingår planering och flödesoptimering av effektiva transporter för insamling av avfall, att processoptimera, hantera processen för avvikelser och felsortering, statistikrapportering samt delta och driva utvecklingsprojekt.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av ett team som varje dag arbetar för en mer hållbar framtid. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans. Några ord från din framtida chef Mattias Karlsson:
• Vi har den senaste tiden fördubblat våra avfallshämtningar samt startat att hämta papper- och plastkärl bostadsnära. Vi ser verkligen värdet av att ha en logistiker.
Din kompetens
Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning inom logistik och ett-två års relevant yrkeserfarenhet. För tjänsten krävs körkort (B).
Vi söker dig som är en noggrann, ansvarsfull person med god förståelse för hela logistikflödet. Du är strukturerad, kommunikativ, analytisk och uppskattar att samarbeta med andra.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi flera förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Vi kan komma att tillämpa provanställning på sex månader. Publiceringsdatum2025-09-23Tillträde
Tillträde snarast möjligt.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 12 oktober 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se
Nygårdsvägen 9 (visa karta
)
781 28 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Mattias Karlsson mattias.karlsson2@borlange-energi.se 0243-73217 Jobbnummer
9522191