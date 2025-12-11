Logistikassistent till techbolag i Stockholm
Wrknest AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten För kunds räkning söker Wrknest en logistikassistent på heltid till deras team i centrala Stockholm. I denna praktiska och variationsrika roll får du stötta upp det dagliga logistikarbetet som möjliggör leverans av livsförändrande teknologi till personer med kommunikationssvårigheter. Tjänsten passar dig som är i början av din karriär och vill få insyn i hur logistik och teknik samverkar i en snabbfotad miljö.
Du blir en del av ett engagerat team där din insats gör konkret skillnad. Uppdraget är ett konsultuppdrag via Wrknest, med möjlighet till förlängning.
Dina framtida arbetsuppgifter I denna hybridroll kommer du att vara involverad i flera delar av logistikflödet och kombinera praktiska uppgifter med enklare teknisk hantering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Packa och skicka produkter till kunder
Assistera reparationsavdelningen med enklare moment
Installera mjukvara och göra grundläggande funktionskontroller
Ta emot och organisera inkommande leveranser
Hålla arbetsytor organiserade och materialförråd välfyllt
Hjälpa till i det dagliga logistikarbetet vid behov
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och en vilja att lära
Är pålitlig, organiserad och gillar praktiskt arbete
Talar och förstår engelska
Trivs med att arbeta i team och vågar ställa frågor
Meriterande:
Intresse för teknik eller logistik
Vana vid att använda enkla verktyg och datorer
Erfarenhet från skolprojekt, extrajobb eller volontärarbete
Du är troligen i början av din yrkesbana och nyfiken på hur saker fungerar i praktiken. För denna tjänst värderas energi och inställning högre än formell erfarenhet.
Övrig information
Start: December 2025 Arbetsplats: Stockholm Omfattning: Heltid Anställningsform: Konsultuppdrag via Wrknest
Om kunden Kunden utvecklar hjälpmedelsteknologi som gör det möjligt för människor att kommunicera och leva mer självständigt. Deras arbete drivs av ett tydligt syfte och genomsyras av samarbete. Det här är en meningsfull roll i en miljö där lärande och laganda går hand i hand.
Om Wrknest På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Patrik Hagman patrik@wrknest.se Jobbnummer
9640365