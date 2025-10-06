Logistikansvarig
OIO Väst AB / Logistikjobb / Halmstad Visa alla logistikjobb i Halmstad
2025-10-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Halmstad
, Varberg
, Landskrona
, Kungsbacka
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som har några års erfarenhet inom logistik och som vill ta dig an en central och operativ roll i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stark laganda. Här blir du ansvarig för företagets logistikflöden mot kunder och du får möjlighet att både driva det dagliga arbetet och utveckla arbetssättet framåt.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
I rollen som Logistikansvarig har du det övergripande ansvaret för logistikhanteringen mot företagets kunder, både nationellt och internationellt. Du arbetar nära kollegor inom inköp, produktion och lager för att säkerställa att leveranserna sker med hög precision och i linje med kundernas krav.
Du ansvarar för EDI-flöden, leveransplaner och uppföljning av leveransprecision samt fungerar som den naturliga kontaktpunkten mot företagets större kunder. Arbetet är till stor del operativt, där du dagligen hanterar logistiksystem, följer upp avvikelser och vid behov vidtar korrigerande åtgärder.
Du kommer sammanfattningsvis arbeta med:
All logistikhantering mot bolagets kunder inom automotive.
Hantera och utveckla EDI-flöden och leveransplaner.
Följa upp leveransprecision och driva förbättringsarbete kopplat till logistikprestanda.
Säkerställa att kundkrav inom logistikområdet uppfylls och hålls uppdaterade.
Samarbeta tätt med inköp, produktion och lager för att optimera flöden och uppfylla deadlines.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av logistikarbete inom fordonsindustrin, gärna som leveransplanerare, logistiker eller logistikansvarig.
Har goda kunskaper i EDI-hantering och arbete mot OEM-kunder.
Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem, gärna Monitor eller Pipechain.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är operativ, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor - både internt och externt.
För att trivas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och gilla att arbeta nära verksamheten. Du är van att hantera dagliga deadlines och tar ansvar för att flödet fungerar smidigt hela vägen till kund.
Om vår partner
Vår partner är ett familjärt bolag med cirka 40 tjänstemän och på plats på kontoret finns även produktionen på plats. Kulturen präglas av samarbete, humor och korta beslutsvägar - här hjälps man åt för att få vardagen att snurra.
Du arbetar från kontoret tillsammans med kollegor inom inköp, HR, marknad och produktion. Det finns både gym, padelbana och gemensamma träningspass för den som vill. Självklart bjuds det även på fredagsfrukost och gemensamma aktiviteter under året. Du arbetar på plats på kontoret varje dag men du erbjuds flexibla arbetstider.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag via OIO med start omgående och förväntas pågå i 6 månader. Därefter finns det möjlighet till förlängning eller eventuell anställning hos vår partner. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Halmstad
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9543299