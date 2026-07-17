Logistikadministratör
Bilia AB / Speditörsjobb / Malmö Visa alla speditörsjobb i Malmö
2026-07-17
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Logistics Administrator till Bilia Logistik
Vill du vara en nyckelperson i ett logistikflöde där service, struktur och samarbete står i centrum?
Nu söker vi en Logistics Administrator till Bilias logistikorganisation. I den här rollen får du en viktig funktion i att säkerställa att våra administrativa processer kring order, leveranser och returer fungerar smidigt och effektivt. Du blir en del av ett engagerat team där du samarbetar nära både interna kollegor, kunder, transportörer och externa partners.
Hos Bilia värdesätter vi initiativförmåga, ansvarstagande och laganda. Vi erbjuder dig en varierad roll i en verksamhet där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till en kundupplevelse i toppklass.
Om rollen
Som Logistics Administrator ansvarar du för att stödja den dagliga logistiska verksamheten genom att säkerställa ett effektivt administrativt flöde. Du arbetar med orderhantering, dokumentation, leveransuppföljning och kundkommunikation samtidigt som du bidrar till att våra processer följs och utvecklas.
Du har en central roll i kontakten mellan olika funktioner och bidrar till att skapa förutsättningar för ett välfungerande logistikflöde.
Rollen omfattar bland annat att:
administrera kundorder enligt fastställda processer
säkerställa korrekt registrering och uppdatering av information i affärssystem
hantera leveransaviseringar, följesedlar och annan logistikrelaterad dokumentation
stötta handläggningen av reklamationer och returer enligt gällande rutiner
följa upp enklare avvikelser gentemot transportörer och tredjepartslogistikpartners (3PL)
kommunicera med kunder och interna funktioner kring orderstatus och leveranser
samla in och sammanställa data för KPI-rapportering
samarbeta med olika avdelningar, leverantörer och externa partners
följa etablerade rutiner och bidra till ett strukturerat arbetssätt inom logistikfunktionen
Din erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och som trivs i en roll där noggrannhet, service och samarbete är avgörande för framgång.
Vi ser att du har:
gymnasial utbildning, gärna inom logistik, administration eller liknande område
erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom logistik, transport eller orderhantering
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
vana av att arbeta i affärssystem är meriterande
Som person är du:
noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
serviceinriktad med ett professionellt och positivt bemötande
kommunikativ och trivs med många kontaktytor
lösningsorienterad och flexibel inom givna processer och rutiner
självgående samtidigt som du är en lagspelare
ansvarstagande och engagerad i att bidra till ett effektivt logistikflöde
Varför Bilia?
På Bilia erbjuder vi:
en viktig roll i en verksamhet som präglas av utveckling och samarbete
en trygg och inkluderande arbetsplats med kompetenta kollegor
goda möjligheter till kompetensutveckling och lärande
attraktiva personalförmåner och personalrabatter
fokus på hälsa, välmående och balans mellan arbete och privatliv
Hos Bilia blir du en del av en värderingsstyrd organisation där engagemang, ansvar och samarbete är grunden för vår framgång. Vi värdesätter dina idéer och kompetenser och ger dig möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till att skapa effektiva och hållbara lösningar för framtiden.Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
212 28 MALMÖ Arbetsplats
Bilia Kontakt
CFO JLR Sweden & Norway
Martina Clemensson martina.clemensson@jaguarlandrover.se +46104979658 Jobbnummer
10005313