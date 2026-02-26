Logistik- och materielkoordinator
2026-02-26
Vi söker en noggrann och självgående logistikresurs som vill ta ansvar för att bygga effektiva leveranskedjor och optimera materialflöden. Rollen passar dig med erfarenhet av industriell logistik och materialhantering - och som trivs med att kombinera struktur med problemlösning. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt och processer i ett projekt med många kontaktytor och stor betydelse för vår verksamhet.
Om rollen Som logistik- och materielkoordinator blir du en nyckelperson i ett av våra största projekt. Du kommer att bidra till att etablera och utveckla lokala logistikprocesser för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför en kommande produktionsuppskalning. Rollen är varierad - du växlar mellan administrativa uppgifter på kontoret och praktiskt arbete i lager och produktion. På sikt blir du vår huvudrepresentant i koordineringsmöten med kund kring materielleveranser till samtliga siter.
Dina ansvarsområden
Styra och optimera materialflöden från centrallager till lokala lager inför och under produktion.
Säkerställa kontinuerlig kommunikation med kund och interna leverantörer.
Övervaka leveranser och följa upp tillgängligheten av material mot leveransplaner och produktionsbehov.
Driva förbättringsarbete och standardisering av materialflöden.
Dokumentera processer och implementera förbättringar.
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av lager- och materialhantering samt produktionslogistik.
Trivs med att kombinera administrativa uppgifter med operativt arbete.
Är analytisk, noggrann och tar ansvar för att leverera resultat.
Har mycket goda kunskaper i MS Excel.
Har B-körkort.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenheter inom försvarsindustrin eller andra reglerade branscher.
Ansökan Välkommen med din ansökan idag, urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekrytering@elbitsystems.se
.
Som ett säkerhetsföretag har vi krav på att du har svenskt medborgarskap samt att man genomför en säkerhetsprövning när man påbörjar sin anställning hos oss.
Om oss Elbit Systems Sweden AB är ett svenskt bolag med visionen att vara det självklara valet för dem som vill skydda samhället och skapa en tryggare värld. Med spetskompetens inom radiotransmission har vi sedan starten 2020 etablerat oss som en ledande aktör och pionjär inom försvar & säkerhet med digitaliserade kommunikation- och ledningsstödsystem. Vi är idag 120 anställda - med mission att med banbrytande teknologi skydda liv, värna frihet och bidra till en tryggare värld.
Vi finns på tre orter i Sverige där vi utvecklar, tillverkar, integrerar och tillhandahåller världsledande produkter och system för applikationer inom försvar och säkerhet. I luften på marken, till havs och inom cyberområdet. Vår verksamhet omfattar kommunikationssystem, ledningsstödsystem, sensorer, telekrig, obemannadesystem och systemintegration.
Innovating Defence- Securing the future, Elbit Systems Sweden AB
