Logistik- och Administrationskoordinator
2025-11-13
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Är du driven av en passion för människor och med ambitionen att skapa en fantastisk arbetsplats? Är du redo att ge dig ut på en spännande resa med oss för att hjälpa jorden att dra nytta av rymden?
Om du svarar ja på dessa frågor, inbjuder vi dig att ta chansen att göra en betydande insats som Logistik- och Administrationskoordinator på Esrange.
DIN ROLL
Som Logistik- och Administrativ Medarbetare kommer du att spela en central roll i den dagliga driften av vår logistikavdelning samt stödja avdelningen Infrastruktur med administrativa arbetsuppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och koordinering av transporter och leveranser.
Hantering av lager och inventarier.
Ansvar för vår fordonsflotta, inklusive säkerställa att årlig service och däckbyten genomförs.
Uppföljning av leverantörer och beställningar.
Administrativt stöd till avdelningen Infrastruktur, inklusive dokumenthantering och rapportering.
Samarbete med andra avdelningar för att säkerställa effektiv logistik och administration.
DEN DU ÄR
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, självständig och flexibel. Samt att du är bra på att kommunicera och att hitta effektiva lösningar snabbt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av logistik och/eller administration, samt goda IT-kunskaper , särskilt inom Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Noggrannhet och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning.
B-körkort.
Meriterande:
Kunskap om lagar och regler inom transport och logistik.
Erfarenhet av att arbeta och hantera globala leveranskedjor.
Erfarenhet av att arbeta med fordonsflottor och underhållsplanering.
Innehav av C-körkort.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Esrange utanför Kiruna.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Annonsen kan komma att stängas tidigare än angivet om vi får in många ansökningar, för att säkerställa en smidig och rättvis rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space.
