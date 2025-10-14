Logistik & Tullkoordinator till Samsung
2025-10-14
SJR söker nu på uppdrag av Samsung en Logistik & Tullkoordinator. Detta är ett längre konsultuppdrag med placering i Kista, med start så snart som möjligt och med möjlighet till hybridarbete. Uppdraget är flerårigt och det finns goda möjligheter till förlängning. Vi söker dig som vill gå in som anställd konsult hos SJR med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal.

Om tjänsten
I rollen blir du en nyckelperson inom tull- och logistikområdet, med fokus på datakvalitet, tullhantering, D2C-logistik och försäljning av B- och C-graderade produkter. Du får möjlighet att kombinera operativa arbetsuppgifter med analys och processförbättringar i en internationell miljö med högt tempo.
Ansvarsområden
• Hantera och uppdatera tull- och materialdata i SAP, inklusive HS-koder och ursprungsland.
• Följa upp och kontrollera tullombud, transportörer samt säkerställa korrekta deklarationer.
• Stötta och koordinera D2C-logistikprocesser och arbeta med återförsäljning av B- och C-graderade produkter.
• Delta i upphandlingar, driva egna processer och samarbeta nära marknad, lager och kontrollfunktioner.
• Utföra löpande administration såsom intrastatrapportering, månadsavslut och CBAM-rapportering.
• Medverka i projekt kopplade till förbättringsarbete, logistik och tullprocesser.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av tull- och logistikarbete, gärna inom en internationell miljö. Du har erfarenhet av import, export och transitering, och kunskap om tullregler i Norden är meriterande. Du är trygg i SAP och Excel, och erfarenhet av Power BI är en fördel. Erfarenhet från FMCG eller D2C-logistik ses som positivt. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, medan svenska är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och uthållig, med förmåga att hantera stora volymer av repetitiva arbetsuppgifter utan att tappa kvalitet. Du är självgående och driver dina processer framåt genom att själv sätta deadlines och följa upp. Vidare är du kommunikativ och bestämd, med förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och våga ställa krav när det behövs. Din analytiska förmåga och vilja att förbättra processer gör att du bidrar både operativt och strategiskt.
Vad erbjuder vi
Du blir en del av ett självständigt organiserat team där varje medlem ansvarar för sina delar. Här får du arbeta i en internationell miljö med högt tempo, många kontaktytor och stora möjligheter att utvecklas vidare inom logistik och tull.

Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-13.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
