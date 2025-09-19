Lödare
2025-09-19
Vill du bli en del av ett skickligt team och arbeta med lödning inom industrin? Nu söker vi dig som vill arbeta som Lödare med spännande produkter och kvalitetsfokus! Välkommen att söka en utvecklande tjänst i Kumla där din noggrannhet och teknikintresse kommer till sin rätt.
Arbetsuppgifter - Lödning, industri, elektronik Löda komponenter och detaljer enligt ritningar och instruktioner
Arbeta med både mjuk- och hårdlödning beroende på projekt
Genomföra kvalitetskontroller av det lödda resultatet
Samarbeta i produktionsteam för att säkerställa leverans och kvalitet
Utföra enklare felsökning och justering vid behov
Dokumentera arbetsmoment enligt fastställda rutiner
Kvalifikationer - Erfaren Lödare inom industri Erfarenhet av lödning inom industri, elektronik eller mekanik
God teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet i alla moment
IPC610 och IPC711-7722 certifikat är ett krav
Personliga egenskaper - Teknikintresse och problemlösare Du har ett genuint intresse för teknik och detaljer
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö
Stresstålig och ser värde i att hjälpa kollegor
Arbetstid och anställningsform - Lödare i Kumla Heltid
Placering i Kumla
Ansökan - Sök Lödare-jobb redan idag
Låter tjänsten som Lödare rätt för dig? Skicka in din ansökan via vår hemsida så snart som möjligt. Vi tar endast emot ansökningar digitalt via ansökningsformuläret på vår webbplats. Vi hanterar ansökningar löpande - vänta inte med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Michael Daoud michael.daoud@bestbemanning.nu Jobbnummer
9518102