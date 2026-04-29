Verksamhetsutvecklare till Geriatrik och Internmedicin, Södertälje sjukhus
2026-04-29
Ditt uppdrag innebär att stödja och driva verksamhetsutveckling med syfte att främja kvalitet, patientsäkerhet och vårdprocesser inom verksamhetsområde Geriatrik och Internmedicin samt sjukhusövergripande. Vi söker dig med analytisk kompetens som kan stötta och driva arbetet i frågor kopplade till både förändringsarbete och verksamhetsområdets kärnverksamhet. Arbetet kommer vara utmanande, stimulerande och omväxlande då vi arbetar nära vårdverksamheten i strategiskt viktiga projekt och uppdrag. Du blir en del av ett dynamiskt team som fungerar som strategiskt stöd till verksamhetsområdet och rapporterar till verksamhetschefen. Du kommer även ingå i ledningsgruppen.
Verksamhetsutvecklare till VO Geriatrik och Internmedicin Södertälje sjukhus:
Som verksamhetsutvecklare kommer du leda och driva verksamhetsutveckling utifrån sjukhusets värdegrund, strategi och verksamhetsplan. Du kommer stödja verksamhetschef och linjechefer i att driva verksamhetsförbättrande projekt samt vid framtagande och uppföljning av verksamhetsplanen och bidra till att förverkliga denna. Föreslå, initiera och driva frågor inom patientsäkerhet, kvalitetsutveckling och inom verksamhetsutveckling. Fungera som en länk mellan det egna verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden. Du kommer vidare i samverkan delta i sjukhusövergripande händelseanalyser och utvecklingsuppdrag.
Dina personliga egenskaper:
Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad och har mycket god förmåga att arbeta självständigt likväl som i team, med individer av olika bakgrund och roller. Du är strukturerad, noggrann och en god organisatör. Du ska självständigt kunna leda utvecklingsarbeten, kunna stödja verksamhetschef och linjechefer och ha en god samarbetsförmåga.
Dina kvalifikationer:
Högskolekrav inom relevant vårdyrke. Goda kunskaper om vårdens övergripande processer och ledningssystem. Goda kunskaper i Microsoft Office, främst PowerPoint och Excel.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande: Ledarskapsutbildning samt erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Magister- eller masterexamen inom ovanstående områden är ytterligare meriterande.
Anställningsform:
Vikariat 6 månader. Heltid. Deltid möjligt. Start efter överenskommelse.
Om Södertälje sjukhus:
Södertälje sjukhus ligger centralt i Södertälje med mycket goda kommunikationer med pendeltåg eller direktbuss endast 25 minuter från Liljeholmen. Här finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka. Vi är stolta över att vara det medelstora sjukhuset med korta beslutsvägar, närvarande chefer och goda anställningsförmåner. Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra och därför erbjuder vi även friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler.
Vår vision:
Ditt sjukhus genom livet. Södertälje sjukhus är ett akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård samt geriatrik, palliativ vård och ASIH, inom Region Stockholm. Här finns en trygg, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård. Våra medarbetare uppmuntras till samarbeten mellan verksamhetsområden och kunskapsutbyten. Som anställd får du tillgång till kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär.
Välkommen med din ansökan! För att din ansökan ska vara komplett bifoga både personligt brev och CV.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
