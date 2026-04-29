Relationsbyggande Studie- och yrkesvägledare (SYV) till CIS-koncernen
2026-04-29
Vill du arbeta i en värderingsdriven skolkoncern där engagemang, gemenskap och utveckling står i centrum? Hos oss i CIS-koncernen får du en nyckelroll i att guida elever framåt - samtidigt som du är med och utvecklar hur vi når ut och växer som utbildningsaktör.

Publiceringsdatum 2026-04-29

Om företaget
Inom CIS-koncernen samverkar våra skolor - CIS, Södra skolan, Västra skolan och Östra skolan - med en gemensam vision: att skapa en trygg, inspirerande och målinriktad miljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi tror på närhet, tydlighet och starka relationer - både inom skolan och med omvärlden.
Om rollen
Det här är en central och utvecklingsinriktad roll där du kombinerar nätverkande med det lokala näringslivet med studie- och yrkesvägledning i ett kommunikativt och strategiskt perspektiv. Du arbetar nära både elever och ledning och bidrar aktivt till att forma hur vi utvecklar och presenterar våra utbildningar
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för SYV-uppdraget inom hela koncernen, med fokus på att synliggöra möjligheter och skapa tydliga utvecklingsvägar för våra elever.
Inspirera och vägleda elever i sina framtidsval, från grundskola till gymnasium och vidare.
Bygga starka relationer internt med skolledningar, lärare och idrottsföreningar.
Utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för att skapa relevanta kontakter, mentorskap och möjligheter till prao och feriearbete.
Arbeta nära koncernledningen tillsammans med vice VD och marknadsansvarig, där du bidrar till att utveckla våra utbildningar utifrån omvärldens behov.
Säkerställa att information kring studieval, möjligheter och vägar framåt är tydlig och tillgänglig för eleverna.
Vi söker dig som:
Är utbildad studie- och yrkesvägledare eller har motsvarande erfarenhet.
Har ett genuint engagemang för ungdomars utveckling och framtidsval.
Är kommunikativ, relationsskapande och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Har förståelse för hur utbildning, arbetsliv och samhälle samverkar.
Vill vara med och utveckla en verksamhet där kvalitet och långsiktighet står i fokus.
Är självgående, initiativtagande och trivs i en snabbrörlig organisation där idéer snabbt kan bli verklighet.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad för elever.
En nytänkande miljö där idéer välkomnas och snabbt kan bli verklighet.
Ett elevnära arbete som gör vardagen både rolig och varierad.
Möjlighet att påverka och utveckla både utbildning och kommunikation.
En arbetsplats präglad av gemenskap, driv och framtidstro.
Lokalt och familjärt ägande - något som skapar trygghet och präglar vårt långsiktiga perspektiv.Så ansöker du
Känner du igen dig i vår beskrivning? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig.
Tillsammans skapar vi möjligheter - för varje elev, varje dag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: work@cis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cis Kalmar AB
(org.nr 556589-6213)
Nygatan 18 A (visa karta
)
392 34 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Skolchef
Mattias Mild mattias.mild@cis.se Jobbnummer
9881414