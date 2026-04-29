Utvecklingsdriven Avdelningschef till Stockholms stads Kontaktcenter
2026-04-29
Vägen in till Stockholms stad går genom Kontaktcenter
Kontaktcenter är Stockholms stads kundcenter. Vi är cirka 85 medarbetare som svarar på frågor som rör samhällsbyggnad, skola & förskola samt sociala frågor. Vi hjälper stadens invånare genom att ge vägledning, information och kvalificerad service via telefon och mejl.
Det händer mycket hos oss, inte minst med bakgrund av ökade krav på förbättrad tillgänglighet och service samt effektivare ärendeprocesser och en än bättre invånarupplevelse. Digitaliseringen är en central del av utvecklingen där vi även ser över befintliga strukturer och arbetssätt för att utveckla, effektivisera och förbättra vår verksamhet för att säkerställa att vi nyttjar skattemedel på bästa sätt för våra invånare. Vi har stort framtidsfokus och det finns stor potential för dig som vill vara med och bygga, utveckla och bidra till vår fortsatta förändringsresa!
Vi söker dig, erfarna och utvecklingsdrivna chef som har uppdaterad kunskap från kundservice och trivs att leda i förändring med hjälp av digitaliserade arbetssätt. Är du kundorienterad, affärsmässig och modig med ett coachande ledarskap? Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa invånarupplevelse tillsammans med oss?
Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta inom en förvaltning som har ett koncernövergripande uppdrag. Här sker ständig utveckling för att effektivisera i takt med att vi får nya uppdrag utifrån våra kunders behov.
Du får ett kvalificerat och spännande ledaruppdrag med stort eget ansvar och stora möjligheter till påverkan. Du kommer tillhöra en utvecklingsinriktad förvaltning och en förvaltningsledningen som kännetecknas av hög kompetens, engagemang och tillit till varandra.
Du erbjuds chefsintroduktion, utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi erbjuder även flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och vinter- samt sommararbetstid. Du får dessutom tillgång till Stockholms stads stora och breda nätverk.
Din roll
Som avdelningschef hos oss ansvarar du för avdelningens fortsatta strategiska utveckling med en ekonomi i balans samt att avdelningens arbete bibehåller hög kvalitet och goda resultat.
Rollen innebär att du har budget-, personal- och verksamhetsansvar för avdelningen som består av fyra enheter med fyra enhetschefer och ca 85 medarbetare. Du leder avdelningens ledningsgrupp och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, du rapporterar direkt till förvaltningschefen.
I dina arbetsuppgifter ingår att
säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom avdelningens processer
inom avdelningen upprätthålla tydlig struktur, målbild och prioriteringar
driva utvecklings- och förändringsarbete inom avdelningen med nära samarbete till stadsledningskontorets processägare och din egna ledningsgrupp
bidra till förvaltningens strategiska utveckling genom aktivt styrning- och ledningsarbete i förvaltningsledningen.
Som ledare hos oss behöver du ha ett kundorienterat förhållningssätt och ha förmågan samt mod att driva förändring. Att skapa goda relationer och strategiska samarbeten med våra uppdragsgivare och andra aktörer är en viktig del av din roll.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
minst fem års dokumenterad erfarenhet som chef/ledare samt flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer/ledare inom större kontaktcenter, gärna från tidigare outsourcad verksamhet
erfarenhet av att driva och leda förändring i kontaktcenterverksamhet med mer effektiva och digitala arbetssätt som mål
god branschkunskap och erfarenhet av kontaktcenter och kontaktcenters tekniska system
gedigen erfarenhet av att arbeta med nyckeltal och drivande nyckeltalsparametrar som påverkar kontaktcenterverksamheters effektivitet och resultat
erfarenhet av att hantera analys och statistik för att utveckla samt omsätta dessa till förbättringsåtgärder för effektivisering inom större kontaktcenter
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande med
erfarenhet och intresse av implementering av relevanta systemstöd för effektivisering av kundservice.
Som avdelningschef till stadens kontaktcenter har du förmågan att se helheten och kan agera för verksamhetens bästa. Du kan växla mellan den egna avdelningens-, förvaltningens- och stadens perspektiv. Denna förmågan är även central i utvecklingsarbetet och ditt samarbete med stadsledningskontoret samt uppdragsgivare.
Du är en nyfiken, modig, lyhörd och engagerad ledare som är närvarande och inspirerande. Du drivs av att coacha och leda andra människor i förändring med ditt tydliga, stabila och trygga ledarskap. Samtidigt är du resultatinriktad och har förmågan att analysera, planera, prioritera och driva arbetet framåt mot uppsatta mål.
Du har en stark förmåga att samla chefer och medarbetare kring gemensamma mål, främja delaktighet och nytänkande samt uppmuntra ett öppet och respektfullt arbetsklimat är stark. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet och att ständigt förbättra befintliga processer. Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör din profession samt att du har erfarenhet och ett stort intresse för såväl kundservicefrågor som för digitalisering- och utvecklingsfrågor. Då rollen innehåller många kontaktytor, inom och utanför förvaltningen har du lätt för att skapa goda relationer och trivs som bäst i samarbete med andra.
Du behöver inte bifoga ett personligt brev i denna rekryteringsprocessen, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Palmfeltsvägen 5 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Förvaltningsledning Jobbnummer
9881429