Vik. Familjebehandlare till förebyggande verksamhet
Nu förstärker vi vårt familjestödsteam!
Tack vare statsbidrag inom ramen för omställningen till den nya socialtjänstlagen har vi möjlighet att utveckla och förstärka vårt förebyggande arbete. Vill du arbeta med familjer och föräldrastöd tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Då är du varmt välkommen att söka till oss!
Om uppdraget
Som familjebehandlare inom den förebyggande verksamheten arbetar du med råd och stöd till barn och unga samt deras föräldrar. Arbetet består till stor del av enskilda samtal med föräldrar och barn, men verksamheten erbjuder även olika gruppverksamheter riktade till både barn och familjer.
I uppdraget ingår också samverkan med andra verksamheter och aktörer för att på ett tidigt och tillgängligt sätt nå barn och föräldrar med olika bakgrund och behov.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete i en verksamhet som präglas av engagemang, professionalism och arbetsglädje. Du blir en del av ett team där vi stöttar varandra och där det finns utrymme för både utveckling och gemenskap.
Vi erbjuder bland annat:
nära stöd från erfarna kollegor och arbetsledare
kompetens- och metodutveckling
extern handledning
ett arbetsklimat med skratt, värme och meningsfulla möten
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan relevant högskoleutbildning på grundnivå. Du har erfarenhet av socialt förändrings- och motivationsarbete med barn och unga och/eller deras familjer.
Det är meriterande om du har:
vidareutbildning i metoder inom socialt arbete, exempelvis Marte Meo eller Tryggare barn
tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
För att trivas hos oss tror vi att du:
har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga utifrån deras behov, rättigheter och möjligheter
trivs med att arbeta i team och bidra till gemensam utveckling
är ansvarstagande, strukturerad och kan driva ditt arbete självständigt
har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samarbeta med olika professioner
är flexibel och har god förmåga att anpassa dig till olika situationer
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar
B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd måndag-fredag kl. 07.30-16.30. Vid behov kan arbete även förekomma tidiga morgnar och kvällar.
Vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla till intervju under ansökningstiden.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas tillsammans med oss?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Publiceringsdatum2026-04-29
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Daléngatan 2-4 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
9881425