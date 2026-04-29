Driven Mötesbokare / Innesäljare sökes för flexibelt extrajobb
Säljare / B2B Outbound - Extrajobb inom bemanning och rekrytering (Hög Provision!)
Är du driven, målmedveten och vill utveckla din förmåga inom B2B-försäljning i en miljö som belönar prestation? I denna roll är du spjutspetsen ut mot marknaden och ansvarar för att skapa första kontakten med potentiella kunder som behöver bemanning och rekryteringstjänster. Du kommer att arbeta självständigt med uppsökande försäljning via telefon och digitala kanaler, prospektera fram relevanta företag, identifiera beslutsfattare och boka in kvalificerade möten åt våra seniora rekryteringsspecialister. Din framgång mäts inte i att stänga själva rekryteringsaffären utan i att skapa värdefulla, affärsrelevanta dialoger som leder till konvertering längre fram i processen. Rollen är utmärkt som extrajobb för studerande eller dig som vill ha flexibilitet samtidigt som du bygger en stark grund inom försäljning och relationsbyggande. Vi erbjuder omfattande träning i beprövade säljtekniker, invändningshantering och branschkunskap, vilket gör att du kan växa in i uppgiften även utan tidigare erfarenhet. Arbetsdagen innebär aktiv telefonkontakt, research, hantering av egen pipeline och dokumentation i CRM-system. Du behöver kunna planera din tid effektivt, arbeta strukturerat mot tydliga KPI:er (till exempel antal samtal, kvalificerade möten och möteskonvertering) och följa upp leads för att maximera mötesbokningen. I den här rollen har du friheten att påverka din inkomst - vi erbjuder en mycket attraktiv provisionsmodell utan tak, vilket innebär att din prestation direkt speglar din ersättning. Samtidigt får du möjlighet att skapa ett professionellt nätverk inom HR- och rekryteringsbranschen och bygga erfarenhet som öppnar dörrar till roller som Account Manager eller andra kommersiella positioner när bolaget växer. För att säkerställa att du känner dig trygg i rollen får du individuell coachning och teamstöd samt klara riktlinjer för pitch, kvalificering och mötesbokning. Om du är kommunikativ, orädd inför att ta kontakt, villig att lära och motiveras av resultat så kan detta vara starten på en mycket spännande karriärresa inom försäljning och rekrytering.
Detaljerad ansvarsbeskrivning
Proaktivt prospektera och kvalificera nya företagskunder via telefon, e-post och sociala medier.
Identifiera och nå rätt beslutsfattare hos potentiella kunder.
Pitcha företagets värdeerbjudande med fokus på att boka in kvalificerade, affärsrelevanta möten åt rekryteringsteamet.
Arbeta mot uppsatta mål och KPI:er (samtal per dag, mötesbokningar per vecka etc.).
Underhålla och uppdatera pipeline i CRM samt dokumentera kunddialoger och uppföljningar.
Samarbeta nära rekryteringsspecialister för att säkerställa smidiga överlämningar och hög konverteringsgrad.
Deltaga i regelbundna avstämningar och utbildningar för att utveckla pitch, argumentation och hantering av invändningar.
Erfarenhet och kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning eller B2B-försäljning är meriterande men inte alltid ett krav - vi värdesätter driv och vilja att lära.
God kommunikationsförmåga på svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Grundläggande datorvana och erfarenhet av CRM-system är ett plus.
Resultatorienterad inställning med förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Grundläggande affärsförståelse och förmåga att snabbt sätta sig in i kunders behov.
Fullgjord gymnasieutbildning krävs; högre utbildning är meriterande. Publiceringsdatum2026-04-29Dina personliga egenskaper
Kommunikativ och trygg i samtal med nya kontakter.
Uthållig och målmedveten - kan hantera avslag och bara gå vidare till nästa samtal.
Nyfiken och lösningsorienterad med god problemlösningsförmåga.
Strukturerad och ansvarstagande i hanteringen av pipeline och rapportering.
Lagspelare som samtidigt trivs med eget ansvar och frihet att prioritera.
Snabb inlärningsförmåga och vilja att ta del av kontinuerlig förbättring och feedback.
Vad vi erbjuder dig som anställd
Mycket attraktiv provisionsmodell utan inkomsttak - din lön styrs i hög grad av din egen prestation.
Strukturerad introduktionsutbildning i säljteknik, invändningshantering och branschkunskap.
Flexibla arbetstider som gör det enklare att kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning.
Tydliga karriärvägar med stora utvecklingsmöjligheter i takt med att verksamheten växer.
Stöd och coaching från erfarna kollegor.
En entreprenöriell arbetsmiljö där initiativ och resultat uppmuntras och belönas.
Ansökan och kontakt
Vill du bli en nyckelperson i vårt framtida säljteam? Skicka din ansökan, CV och ett kort personligt brev där du beskriver varför du vill jobba med B2B-outbound och vilka resultat du vill nå. Har du frågor om rollen eller processen, kontakta sara.nystrom@retreatpeople.se
Retreat People startade ur en enkel men viktig insikt: många rekryteringar faller inte på kompetens - utan på matchningen.
Vi såg behovet av en mer närvarande, tydlig och kvalitetssäkrad process där både företag och kandidater får rätt förutsättningar. Alltför ofta upplevde vi att rekryteringsprocesser var opersonliga, otydliga och saknade uppföljning.
Därför byggde vi Retreat People med fokus på det som verkligen gör skillnad: långsiktiga relationer, tydlig dialog och träffsäkra matchningar. Vi arbetar strukturerat och transparent genom hela processen - från behovsanalys till uppföljning och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
261 34 LANDSKRONA
Retreat People AB
Konsultchef / Marknadschef
Sara Nyström sara.nystrom@retreatpeople.se
