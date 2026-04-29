Fältsekreterare i case managementuppdrag, vikariat
Om jobbet
ACT (Assertive Community Treatment) Göteborg är ett samarbete mellan Socialförvaltning Sydväst och Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor från socialtjänst och specialistpsykatrin för att stödja individer med komplexa psykosociala utmaningar.
På ACT ges du möjlighet att arbeta samordnande och driver tillsammans med klienten stödet och klientens sociala situation framåt. Den kommunala insatsen sker på uppdrag av socialtjänsten och dokumenteras i Treserva. Du blir en viktig länk för att hjälpa individen att komma i kontakt med olika aktörer inom det sociala skyddsnätet såsom socialtjänst, frivård, sjukvård men även med anhöriga. Arbetet utgår från mottagningsmiljön på Järntorget 8, men innebär också ett uppsökande arbete i personens närmiljö, vare sig det är i hemmet, en tillfällig placering eller på stadens gator och torg. Arbetet sker utifrån modellen Resursgrupps-ACT, och du kommer erbjudas stöd och vägledning för att kunna arbeta efter modellen. Genom våra olika yrkesbakgrunder erbjuder vi tillsammans med specialistpsykiatrin en helhetssyn på brukarens behov. Vi kan även erbjuda individanpassat stöd för att hjälpa personer ut i arbetslivet (IPS).
Du kommer att ingå i ett engagerat arbetslag som stöttar varandra i både med- och motgångar.
Bli en del av vårt viktiga arbete!
Om dig
Grundläggande för tjänsten är att du är utbildad socionom, alternativt minst treårig högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med sammansatt social problematik, exempelvis gentemot personer med beroendeproblematik i kombination med psykosocial problematik. Att du har B-Körkort är krav för tjänsten.
Meriterande är erfarenhet från handläggning inom myndighetsutövande socialtjänst. Även erfarenhet från arbete med metoderna R-ACT, Motiverande intervju, Lågaffektivt bemötande och Återfallsprevention ser vi som meriterande.
Som person har du förmåga att ändra ditt förhållningssätt och arbetssätt när saker förändras, du orienterar och arbetar dig framåt självständigt inom ramen för ditt uppdrag. Du visar förmåga att anpassa ditt bemötande på det sätt som situation och person kräver, och du visar förmåga att samverka och samarbeta med andra, även i pressade situationer och när ni har olika utgångslägen. Du visar förmåga att upprätthålla tillräcklig struktur i dina ärenden, också när oväntade situationer uppstår.
Under intervjun så kommer vi också be dig ge exempel på hur du agerat i olika situationer som är kopplade till de personliga kompetenser som vi söker.
Eftersom tjänsten är ett vikariat påverkar din tillgänglighet att påbörja tjänsten vem som kan komma att tillsättas. Urval för intervju kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
