Localization Manager Stockholm
2026-03-23
Om uppdraget
Du ansvarar för att säkerställa att spelinnehåll är redo för global lansering genom effektiva lokaliseringsprocesser. Rollen kombinerar språkexpertis, projektledning och teknisk förståelse för att möjliggöra hög kvalitet i flerspråkig leverans.
Dina arbetsuppgifter
Stötta utvecklare och skribenter inom internationalisering och textförberedelse
Säkerställa translatability och kulturell anpassning av innehåll
Leda och stötta externa översättnings- och LQA-team
Hantera frågor, buggar och kommunikation mot publishers/LSP:er
Sätta upp och optimera lokaliseringsflöden, verktyg och middleware
Strukturera och underhålla string-databaser och termdatabaser
Säkerställa leverans i tid och med rätt kvalitet
Identifiera och mitigera språkliga och tekniska risker
Hantera förändringar i scope och tidsplaner
Förväntade leveranser
Effektiva och skalbara lokaliseringsprocesser
Högkvalitativa översättningar och språkgranskningar
Välstrukturerade text- och termdatabaser
Tydlig kommunikation och styrning av externa partners
Stabil pipeline för global release
Din profil / Obligatoriska kompetenser
BA inom språk, lingvistik eller översättning
Minst 3 års erfarenhet som översättare eller LQA-testare
Gedigen erfarenhet av lokaliseringsprojektledning inom spel eller liknande produktion
Erfarenhet av CAT-verktyg och text management middleware
Stark förståelse för string databases och textflöden
Mycket god engelska samt minst ett ytterligare språk
Erfarenhet av internationalisering och culturalization
Erfarenhet av korrektur, redigering och terminologiarbete
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av VO/subtitling
Erfarenhet av amerikansk engelska som källspråk
Erfarenhet av arbete i globala team
Djup förståelse för kulturella skillnader i spelproduktion
Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad
Stark kommunikativ förmåga
Proaktiv och kvalitetsdriven
Anpassningsbar i föränderliga projekt
Övrig information
Plats: Stockholm Omfattning: Heltid Start: ASAP Period: 10-12 månader Sista dag att ansöka är ASAP
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
