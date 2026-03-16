Localization Manager - Localization Project Manager - Konsultuppdrag
2026-03-16
Vårt uppdrag:
Vi på Avanzera söker nu en Localization Manager för ett konsultuppdrag hos en internationell kund inom digital produktutveckling. I rollen arbetar du nära utvecklare, innehållsskapare och externa språkteam för att säkerställa att produkter och innehåll fungerar väl på flera språk och marknader.
Uppdraget passar dig som har erfarenhet av lokalisering i internationella miljöer och som trivs i en roll där du kombinerar språkkompetens med projektledning och samarbete med tekniska team.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som Localization Manager ansvarar du för att strukturera och driva lokaliseringsarbetet genom hela utvecklingsprocessen. Du fungerar som en central kontaktpunkt mellan interna team och externa språkleverantörer och säkerställer att innehåll är förberett och anpassat för översättning och lansering på flera marknader.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Stödja utvecklare och textskapare i frågor kring internationalisering, culturalization och textförberedelse.
• Samordna arbetet med externa översättnings- och LQA-team samt hantera frågor och språkrelaterade buggar.
• Fungera som kontaktperson mot publishers och språkleverantörer.
• Arbeta med text management-system, lokaliseringsverktyg och effektiva pipelines för översättning och kvalitetssäkring.
• Strukturera och underhålla string-databaser och terminologidatabaser.
• Säkerställa att innehåll är redo för översättning och leverans enligt projektets tidsplaner.
• Identifiera och hantera språkliga och tekniska risker under utvecklingsprocessen.Bakgrund
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Har utbildning inom språk, lingvistik, översättning eller liknande.
• Har minst tre års erfarenhet som översättare, LQA-testare eller inom lokalisering.
• Har erfarenhet av att driva eller koordinera lokaliseringsprojekt, gärna inom spel, tech eller digitala produkter.
• Har god förståelse för CAT-verktyg och text management-system.
• Har erfarenhet av terminologiarbete, språkgranskning och kvalitetssäkring i flerspråkiga projekt.
• Har mycket goda kunskaper i engelska samt minst ett ytterligare språk.
• Trivs i internationella team och har god förståelse för kulturella skillnader.
Låter det här som en intressant roll för dig? Ansök gärna idag!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182), http://www.avanzera.se Kontakt
Vera Wallentin vera.wallentin@avanzera.se Jobbnummer
9800930