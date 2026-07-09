Livsmedelsarbetare i Falkenberg
AB Effektiv Väst / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Falkenberg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Falkenberg
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Falkenberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Vår kund är verksam inom livsmedel, de är ledande och har produkter av hög kvalitet.
Vad erbjuder rollen?
Som en del av produktionen kommer du tillsammans med kollegor i ett team att ansvara för produktionen av kundens produkter. Arbetsuppgifter kopplat till det ansvaret innefattar:
• Styra maskinerna så att de jobbar med kvalitet - Påfyllning av material så att maskinerna kan köra större delen av arbetspasset - Packning av producerat material - Övriga uppgifter såsom att hålla en ren och fin arbetsplats
Arbetet är förlagt dagtid, måndag-fredag och uppdraget är tänkt att starta vecka 32.
Vem är du?
Vi söker dig som är van vid att jobba fysiskt, tycker om känslan av att vara en del av en grupp som jobbar mot gemensamma mål men du tar också eget ansvar. Du ser dig själv som flexibel och strävar efter att uppnå de mål som är uppsatta. Utöver detta har du en god arbetsmoral, samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Om du har en utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom livsmedelsindustri är det mycket meriterande, men inget krav.
Vi tror att man kan komma långt med vilja att lära sig, därför är personliga egenskaper det absolut viktigaste.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 23/7. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Livsmedel, Livsmedelsindustri, Effektiv, Falkenberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047193-2095005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9998476