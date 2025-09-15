Livsmedelsarbetare
2025-09-15
Vill du bli en del av ett familjärt företag där kvalitet och gemenskap står i fokus? Till vår kund inom charkuteri verksamhet i Ucklum, Stenungssund söker vi nu dig som vill arbeta som livsmedelsarbetare i en modern charkproduktion. Här tillverkas produkter med höga krav på smak, kvalitet och hygien. Bland annat rökt fläsk, bacon och pizza-skinka till livsmedelsbranschen.
Om rollen
Som livsmedelsarbetare får du här en varierad vardag där du tillsammans med ett litet och sammansvetsat team arbetar i hela produktionskedjan. Arbetet sker i en sval miljö för att köttet ska hålla sig färskt, och du behöver därför vara bekväm med den typen av arbetsförhållanden.
Arbetstiderna är måndag-torsdag 06.00-16.00 - vilket innebär lediga fredagar!
Exempel på arbetsuppgifter:
Blanda köttmassa och förbereda för rökning
Packa och etikettera färdiga produkter
Vika kartonger och förbereda för leverans
Hantera maskiner och produktionsutrustning
Bidra med flexibilitet och stötta kollegor vid behov Publiceringsdatum2025-09-15Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett öga för kvalitet. Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav. Rätt inställning och vilja att lära är det viktigaste.
Vi tror att du:
Är driven, strukturerad och punktlig
Har god fysik och trivs i ett aktivt arbete
Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska
Är flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta
Kan arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En trygg och långsiktig anställning direkt hos Bernds Chark
Varierade arbetsuppgifter i ett familjärt företag
En arbetsmiljö där man ställer upp för varandra och har roligt på jobbet
Lediga fredagar (arbete måndag till torsdag)
Tjänsten är en tillsvidareanställning direkt hos kund, med tillträde snarast möjligt. Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Anneli anneli.wahlin@wrkfrc.se 0735-115980 Jobbnummer
9508392