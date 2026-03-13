Livgardets försvarshälsa söker avdelningschef
Vill du kombinera ledarskap, hälso- och sjukvård med ett samhällsviktigt uppdrag? Nu söker vi en engagerad och trygg chef som vill leda två av försvarshälsan Livgardets mottagningar som finns lokaliserade på två olika geografiska platser i Stockholm.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med fantastiska team och fina förmåner såsom träning på arbetstid.
För oss är teamet och delaktighet bland det viktigaste för att utveckla arbetsplatsen. Vi är därmed måna om att våra medarbetare får och vill vara med och bidra med sina olika kompetenser för att resultat och arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt.
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Vi är en resurs både för arbetsgivaren, arbetstagaren samt värnpliktiga och kadetter (person under utbildning till officer). Vårt åtagande är inriktat på hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder i syfte att främja en god hälsa samt en god fysisk, psykisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
På försvarshälsan arbetar vi tillsammans i team, bestående av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, hälsopedagog, arbetsmiljöingenjör och medicinsk sekreterare. Försvarshälsan vid Livgardet finns på tre olika geografiska platser, i Kungsängen nordväst om Stockholm, i centrala Stockholm samt vid Militärhögskolan Karlberg i Solna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för verksamheten som bedrivs på Karlberg respektive på Kavallerikasern på Lidingövägen.
Som chef för dessa två mottagningar har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du leder kompetenta och dedikerade medarbetare inom hälso- och sjukvård och skapar förutsättningar för en god, säker och tillgänglig vård för Försvarsmaktens personal, värnpliktiga och kadetter.
I rollen ingår även medicinskt verksamhetsansvar, vilket innebär att du säkerställer att den medicinska verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god patientsäkerhet och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån både operativa och medicinska krav.
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och interna styrdokument.
• Verksamhetsplanera samt ansvara för arbetstidsplanering av personal.
• Leda och samordna Försvarshälsans insatser så att de möter verksamhetens behov på bästa sätt.
• Initiera och vid behov driva utvecklings- och förbättringsprojekt.
• Följa upp, analysera och utveckla rutiner kopplade till patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
• Utveckla samarbeten samt skapa och vidmakthålla goda relationer och kontaktytor till de vi stödjer inom garnisonen.
KRAVPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Relevant examen på högskole-/universitetsnivå inom hälso- och sjukvård, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• B-körkort
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Du är en tydlig och positiv ledare som trivs med att arbeta i en roll med bredd och variation. Du har förmågan att se helheten, samtidigt som du är lyhörd för lokala behov. Du gillar att bygga relationer, skapa struktur och leda genom tillit.
Du är en modig och trygg ledare som inte väjer för svåra frågor, utan tar ansvar för att hantera utmanande situationer på ett konstruktivt sätt.
Du har god förmåga att prioritera och balansera resurser utifrån verksamhetens krav och mål.
Du samarbetar väl med andra, skapar förtroende och är stabil i din yrkesroll.
MERITERANDE
• Erfarenhet av chefsbefattning med personalansvar.
• Erfarenhet av ansvarstagande roller inom hälso- och sjukvård eller närliggande verksamhet.
• Erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten.
• God kunskap om lagar och förordningar inom arbetsmiljö samt hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård.
• Erfarenhet av medicinskt lednings- eller verksamhetsansvar.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Beräknat tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen lämnas av:
Sophie Spaander, tf enhetschef
Telefonnummer: 073-364 15 06
Fackliga representanter:
Kontaktas via växeln 08-584 540 00
OFR/O Sven Lundberg
OFR/S Örjan Jansson
SACO Per Textorius
SEKO Lise-Lotte Larsson
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev, samt svar på urvalsfrågor, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarshälsan bedriver företagshälsovård och är aktiva i Försvarsmaktens hälsofrämjande arbete. Vi bedriver också arbetsrelaterad hälso- och sjukvård för rekryter och anställda, upprätthåller sjukvårdsberedskap vid militära övningar samt är en integrerad del i förbandets samlade insatser.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
