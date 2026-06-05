Linuxtekniker - flera nivåer
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
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eller i hela Sverige
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du ett intresse för Linux, oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet? Vi söker både juniora och seniora Linuxtekniker som vill bli en del av vår konsultgrupp och matchas mot flera av våra aktuella kunduppdrag i tekniskt spännande miljöer i Stockholmsområdet.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som Linuxtekniker hos oss arbetar du i uppdrag som kan omfatta:
Drift, administration och utveckling av Linuxbaserade servermiljöer
Felsökning, optimering och systemförbättringar
Scripting och automation (Bash, Python m.m.)
Nätverk, säkerhetskonfiguration och accesshantering
Containerteknik och moderna plattformar
För mer erfarna profiler: tekniskt ledarskap, design och arkitekturstödProfil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, RHEL eller liknande)
Trivs med tekniska utmaningar och problemlösning
Gillar att arbeta i konsultrollen och ta ansvar för leverans
Har ett intresse av att utvecklas inom drift, automation och moderna infrastrukturlösningar
Seniora profiler bör ha erfarenhet av mer avancerad drift, automatisering och komplexa servermiljöer.Kvalifikationer
Erfarenhet av Linuxadministration
Grundläggande scripting (Bash, Python eller liknande)
Förståelse för nätverk och systemfelsökning
Erfarenhet av Git eller annan versionshantering
Meriterande
Containerteknik (Docker, Kubernetes)
Konfigurationsstyrning (Ansible, Terraform, Puppet)
Monitoring/loggning (Grafana, Prometheus, ELK)
Virtuella miljöer (VMware, KVM)
Erfarenhet av molnplattformar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9949115