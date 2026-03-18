Linux-ninja för NOC support i Solna
2026-03-18
IT-bemanning är ett socialt och personligt IT-konsultföretag där vi värdesätter den enskilda medarbetaren. Har du de rätta egenskaperna - social, driven och tävlingsinriktad så kan vi ge dig de rätta förutsättningarna för ett roligt och stimulerande arbete som konsult hos någon av våra kunder. IT-bemanning är ett dotterföretag till IT-konsultföretaget Xperta AB och som är specialiserade inom området IT-infrastruktur.
Bli vår nästa IT Support Hero!
Vill du vara hjälten som håller hjulen i rullning för våra kunders IT-system? Då är det dig vi söker! Just nu letar vi efter en kunnig supporttekniker med fokus på Linux för att bli en del av vårt team hos en spännande kund i Solna.
Vad du kommer att göra:
Som vår nya supporttekniker kommer du att vara spindeln i nätet på vårkunds Network Operations Center (NOC). Du kommer att vara ansvarig för att övervaka och hantera en mängd olika system och utrustning över hela världen, från Sverige till Portugal och Norge. Med över 50 000 larm per månad är ingen dag den andra lik!
Dina uppgifter inkluderar:
Kontinuerlig övervakning och support: Du kommer att vara en del av kundens team som arbetar 24/7/365 för att säkerställa att alla system fungerar smidigt. Från att hantera kritiska incidenter till att lösa mindre problem är du den som ser till att kunder är nöjda och att verksamheten fortsätter utan avbrott.
Teknisk felsökning: Med din expertis inom Linux och andra plattformar kommer du att vara den som tar itu med tekniska problem och ser till att de löses effektivt. Genom att använda fjärrstyrningsverktyg som SSH och RDP kommer du att kunna lösa upp till 80% av alla problem på distans.
Kundkommunikation och eskalering: Du kommer att vara den första kontaktpunkten för kunder när de har problem. Genom att kommunicera tydligt och professionellt via telefon och e-post kommer du att guida dem genom lösningen av deras problem och eskalera till vårt andra eller tredje linjens supportteam vid behov.
Kontinuerlig förbättring: Vi tror på att ständigt utvecklas och förbättra processer och tjänster. Som en del av teamet kommer du att delta i regelbundna lessons learned-möten och bidra till att identifiera och implementera förbättringar för att säkerställa att alltid leverera högkvalitativ support till kunder.
Vad vi letar efter:
Vi söker dig som brinner för IT och service och har en gedigen kunskap inom Linux. Förutom Linux är det en fördel om du har erfarenhet av Windows, FreeBSD, eller andra plattformar. Vi letar efter någon som trivs med att arbeta i skift och som har en god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska.
