Linköping Kommun- Hemsjukvård hela sommaren
2026-01-21
Sjuksköterskor sökes till uppdrag i Linköping under hela sommaren 2026
Vill du kombinera meningsfullt arbete med trygghet, frihet och riktigt bra villkor?Vårdinsats söker nu flera sjuksköterskor till uppdrag i Linköping under perioden 15.06.2026 - 16.08.2026
Om uppdraget
Plats: Linköping
Period: 15.06.2026-16.08.2026
Arbetsområde: Hemsjukvård och korttidsboende
Omfattning: 100% schema under sommarperiodenPubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket - både i tal och skrift
Körkort eller kunna cykla
Meriterande om du har arbetat med Treserva
vara legitimerad sjuksköterska,
Inneha B-körkort (automat eller manuell)
kunna cykla
Har minst två (2) års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska,
Har arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och ha kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD (sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning), blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).
Har erfarenhet av korttidsvård eller hemsjukvården
Minst 1 referens från tidigare arbete
Vi erbjuder dig:
Individuell lönesättning - mycket konkurrenskraftig sommarlön
Övertidstillägg enligt gällande avtal
Betald resa och boende - alltid nära arbetsplatsen
Sjuklön och försäkring
Tjänstepension
Egen bemanningskonsulent som stöttar dig under hela uppdraget
Varför välja Vårdinsats?
Vi erbjuder trygga uppdrag, flexibla lösningar och ett personligt bemötande - så att du kan fokusera fullt ut på det du gör bäst.
Vill du veta mer eller anmäla intresse?
Tveka inte att höra av dig!
Kontaktperson: Adam Kalil+46790691068adam@vardinsats.se
Läs mer på: www.vardinsats.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Vårdinsats AB
(org.nr 559069-7776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adam Kalil adam@vardinsats.se Jobbnummer
9696511