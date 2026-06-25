Linjechef inom Application
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2026-06-25
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du leda ingenjörer och specialister som formar framtidens militära träningssystem? I rollen som linjechef inom Application kommer du att bli ansvarig för två av fyra grupper inom avdelningen, där den ena gruppen designar och utrustar faciliteter med radio, nätverk och IT, vilket ger kunden verktygen att förbereda, monitorera och i efterhand utvärdera sina insatser. Den andra gruppen fokuserar på att projektera och kundanpassa fasta och mobila fallmål för både infanteri- och stridsvagnsövningar.
Avdelningen är under tillväxt och består idag av ungefär 45 personer och du har personalansvar för drygt 22 applikationsingenjörer som du coachar, vägleder och motiverar i syfte att nå både individuella och gemensamma mål.
På strategisk nivå bidrar du till avdelningens utveckling genom att stödja chefen för Application och driva införandet av överenskomna initiativ. I det operativa arbetet samarbetar du nära gruppernas teamledare och säkerställer att arbetet löper effektivt och samordnat. Du rapporterar direkt till chefen för Application och ingår i avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som leder genom att inspirera, coacha och engagera. Du är ödmjuk, lyhörd, tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet genom dialog och förtroende. Med ett naturligt resultatfokus stöttar du dina medarbetare i deras utveckling, och har förmågan att få dem att växa och nå nya mål.
Du känner dig trygg i din roll som ledare och lägger energi på både verksamhetens utveckling, organisationens och varje medarbetares välmående. Du trivs i en föränderlig miljö och ser möjligheter i att utveckla verksamheten. Du arbetar strukturerat och samarbetar nära andra avdelningar för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen har du:
Relevant kandidat-eller masterexamen, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av en ledande roll med personalansvar
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Grundläggande teknisk förståelse samt förmågan att sätta sig in i större tekniska sammanhang
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
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561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9978106