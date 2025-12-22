Limoperatör
Om Frontpac
FrontPac är Skandinaviens mest kompletta tillverkare av tryckta well- och kartongförpackningar. Företaget finns i Arlöv, Simlångsdalen och Gävle och är idag cirka 200 experter som arbetar målmedvetet med att tillgodose sina kunders alla förpackningsbehov. Med kompetens, flexibilitet och omtanke utmanar FrontPac det förväntade, förenklar köpupplevelsen och levererar - här och nu
Rollen som Limoperatör
Är du en engagerad limoperatör med erfarenhet av att utföra arbeten med hög precision och noggrannhet? Då kan du få möjlighet att bli en viktig roll i ett växande företag.
Du kommer framför allt att ansvara för den dagliga driften av våra limmaskiner. Arbetet är omväxlande och består bland annat av:
Ansvar för den dagliga driften av våra Limmaskiner.
Att ställa in och anpassa limmaskinen för ett optimalt flöde.
Utförande av kvalitetskontroller.
Rapportering av avvikelser.
Förbättringsarbete.
Materialhantering med truck.
Allmänt maskinunderhåll.
Är du den vi söker?
Vi förutsätter att du är en ansvarsfull och självgående limsoperatör. Du ska ha god samarbetsförmåga och en vilja att aktivt bidra till god stämning i gruppen. Du bör värdesätta hög kvalitet samt hålla ett högt tempo i ditt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet som limsoperatör inom den grafiska branschen eller annat som vi bedömer likvärdigt.
Truckkort och B körkort är meriterande.
Vi erbjuder en heltidstjänst på Skandinaviens ledande företag inom branschen. Vår målsättning är att vara det självklara valet för såväl anställda som kunder.
Som ett sista steg i rekryteringsprocessen genomför vi obligatoriska bakgrundskontroller på våra kandidater.
