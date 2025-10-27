Lillskogens förskola kök köksbiträde
2025-10-27
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Lillskogens förskola är belägen i Duved, med naturen nära inpå. Förskolan består av åtta avdelningar, indelade i fyra tvillingavdelningar: Kreativiteten, Meningsfullheten, Nyfikenheten och Lekfullheten, för barn i åldrarna 14 år. Lillskogen är en del av en åldersindelad förskoleorganisation där även Forsabäckens förskola ingår, med verksamhet för femåringar.
Som köksbiträde har man ansvar för den dagliga verksamheten i kök, matsal och disk där du och en kock står för den dagliga driften med ett nära samarbete med Duveds skolkök.
Det innefattar så som att förädla grönsaker, att vara aktiv i matsal och buffén samt vara i disken men även vara behjälplig i köket. Vi har även varubeställningar till avdelningar och utskick. Man roterar i kök och matsal så alla kan allt.
Du får laga och servera mat med hög kvalité på råvaror. 50% av livsmedlen är KRAV, ekologiska, MSC-märkta, fairtrade eller närproducerade. Vi väljer alltid 100% svenskt kött och svenska köttprodukter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av offentliga kök.
Som person ska du vara lätt att samarbeta med och du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. Du behöver vara serviceinriktad och ha en positiv inställning.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
