Libera söker Account Manager till 3PL
Libera i Sverige AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-10-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du skapa långsiktiga affärer och utveckla kundrelationer inom logistik?
Som Account Manager hos ColliCare arbetar du med både befintliga och nya kunder. Du ansvarar för att utveckla lönsamma affärer, bygga starka relationer och skapa värde genom effektiva transport- och logistiklösningar.
Uppdraget
I rollen som säljare hos ColliCare kommer du bland annat att:
Driva ny- och merförsäljning inom ColliCares tjänsteområden
Identifiera nya affärsmöjligheter och följa upp kundnöjdhet
Ta fram och presentera kundspecifika offerter och avtal
Arbeta mot tydliga mål med fokus på kvalitet och långsiktighet
Du kommer att samarbeta nära med Sales Manager, Tender-koordinator och produktchefer. ColliCares kontor finns i Göteborg (HK), Jönköping, Sundsvall och Östersund men du kan i denna tjänst även vara placerad i Mälardalen, beroende på bostadsort.
Vem du är
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kontakt, ansvar och frihet. Du har ett starkt affärssinne och gillar att skapa förtroende.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom logistik, transport eller närliggande branscher
Förmåga att förstå kundens behov och omvandla det till värdeskapande lösningar
God kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
Egen drivkraft, struktur och en positiv attityd
Hos ColliCare får du
En arbetsplats med engagerade kollegor och ett starkt fokus på utveckling
Möjlighet att påverka din vardag och dina affärer
En kultur som präglas av entreprenörskap, engagemang och kundfokus
Tjänstebil enligt företagets bilpolicy.
Konkurrenskraftiga villkor och fina möjligheter att växa med företaget
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. För att ta reda på om just du är den vi söker innehåller vår rekryteringsprocess tester, intervjuer och platsbesök. Vi gör även bakgrundskontroll innan start.
Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9563305