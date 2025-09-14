Libanesisk kock
2025-09-14
Libanesisk restaurang i centrala Sundbyberg, söker kvällskock som kan det libanesiska köket, idag har vi öppet alla dagar i veckan. Måndag till fredag serverar vi dagens lunch där maten främst är klassisk husmanskost, medans under kvällen är det endast libanesiskt
heltid, vill man endast jobba lite extra finns det också en möjlighet till det.
Ni som söker bör kunna laga och tillreda allt inom det libanesiska köket, att förbereda röror, grillspett. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
via mail samt cv
E-post: m.ljuskvist@icloud.com Omfattning
