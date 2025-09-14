Libanesisk kock

Libanesisk restaurang i centrala Sundbyberg, söker kvällskock som kan det libanesiska köket, idag har vi öppet alla dagar i veckan. Måndag till fredag serverar vi dagens lunch där maten främst är klassisk husmanskost, medans under kvällen är det endast libanesiskt
heltid, vill man endast jobba lite extra finns det också en möjlighet till det.
Ni som söker bör kunna laga och tillreda allt inom det libanesiska köket, att förbereda röror, grillspett.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
via mail samt cv
E-post: m.ljuskvist@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brasseriet Sumpan AB (org.nr 559191-9278)
Ekensbergsvägen 126-130 (visa karta)
172 69  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Batroun

Jobbnummer
9507500

