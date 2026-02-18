LIA inom Marketing & Content
2026-02-18
LIA - Marketing & ContentAffärsnära marknadsföring inom hållbarhet
Vill du arbeta med innehåll som skapar verklig affärsnytta? Vi söker en LIA-student som vill vara med och utveckla marknadskommunikation som hjälper företag att förstå sitt behov av strukturerat hållbarhetsarbete - innan den första kunddialogen ens äger rum.
Hos oss kopplas marknadsföring direkt till affär och försäljning. Det du producerar ska inte bara vara inspirerande - det ska vara affärsdrivande.
Om uppdraget
Som LIA inom Marketing & Content arbetar du operativt med att producera och strukturera innehåll som stärker vår marknadsposition och skapar efterfrågan.
Du arbetar nära vår Demand & Market-funktion och får insikt i hur:
Marknadsanalys omvandlas till konkret kommunikation
Kundinsikter struktureras till pedagogiskt och värdeskapande material
Innehåll används strategiskt för att stötta affärsutveckling och säljprocesser
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram innehåll för digitala kanaler
Utveckla guider och enklare kunskapsmaterial inom hållbarhetsområdet
Producera presentations- och säljstödsmaterial
Strukturera budskap och värdeerbjudande utifrån målgrupp
Stödja utvecklingen av marknadsmaterial kopplat till bolagets affärsmål
Vi söker dig som
Studerar marknadsföring, content, kommunikation eller liknande inom Yrkeshögskola
Är analytisk och kan omsätta komplex information till tydlig kommunikation
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift
Är strukturerad och självgående
Har intresse för affärsutveckling och hållbarhetsfrågor
Vad du får hos oss
Affärsnära erfarenhet Du får förståelse för hur marknadsföring används strategiskt för att skapa affärsmöjligheter.
Praktiskt ansvar Du producerar material som används i verkliga kunddialoger och marknadsaktiviteter.
Inblick i hållbarhetsområdet Du får arbeta i en kontext där hållbarhetsarbete, affärsutveckling och marknad möts.
Insikt i Demand & Market-arbete Du får förståelse för hur efterfrågan byggs strukturerat genom innehåll, positionering och målgruppsarbete.
Skicka din ansökan med CV och en kort text om:
När din praktik/LIA ska genomföras och hur lång perioden är
Varför du är intresserad av praktikplatsen
