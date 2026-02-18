LIA inom Marketing & Content

LIA - Marketing & ContentAffärsnära marknadsföring inom hållbarhet
Vill du arbeta med innehåll som skapar verklig affärsnytta? Vi söker en LIA-student som vill vara med och utveckla marknadskommunikation som hjälper företag att förstå sitt behov av strukturerat hållbarhetsarbete - innan den första kunddialogen ens äger rum.
Hos oss kopplas marknadsföring direkt till affär och försäljning. Det du producerar ska inte bara vara inspirerande - det ska vara affärsdrivande.
Om uppdraget
Som LIA inom Marketing & Content arbetar du operativt med att producera och strukturera innehåll som stärker vår marknadsposition och skapar efterfrågan.
Du arbetar nära vår Demand & Market-funktion och får insikt i hur:

Marknadsanalys omvandlas till konkret kommunikation

Kundinsikter struktureras till pedagogiskt och värdeskapande material

Innehåll används strategiskt för att stötta affärsutveckling och säljprocesser

Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram innehåll för digitala kanaler

Utveckla guider och enklare kunskapsmaterial inom hållbarhetsområdet

Producera presentations- och säljstödsmaterial

Strukturera budskap och värdeerbjudande utifrån målgrupp

Stödja utvecklingen av marknadsmaterial kopplat till bolagets affärsmål

Vi söker dig som
Studerar marknadsföring, content, kommunikation eller liknande inom Yrkeshögskola

Är analytisk och kan omsätta komplex information till tydlig kommunikation

Har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift

Är strukturerad och självgående

Har intresse för affärsutveckling och hållbarhetsfrågor

Vad du får hos oss
Affärsnära erfarenhet Du får förståelse för hur marknadsföring används strategiskt för att skapa affärsmöjligheter.
Praktiskt ansvar Du producerar material som används i verkliga kunddialoger och marknadsaktiviteter.
Inblick i hållbarhetsområdet Du får arbeta i en kontext där hållbarhetsarbete, affärsutveckling och marknad möts.
Insikt i Demand & Market-arbete Du får förståelse för hur efterfrågan byggs strukturerat genom innehåll, positionering och målgruppsarbete.
Skicka din ansökan med CV och en kort text om:
När din praktik/LIA ska genomföras och hur lång perioden är

Varför du är intresserad av praktikplatsen

Eventuell tidigare erfarenhet av liknande uppgifter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
