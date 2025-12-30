LIA - Account Manager
LIA: Account Manager B2B till Miljonbemanning
Vill du lära dig försäljning på riktigt? Inte sitta bredvid och titta, utan vara med där affärer faktiskt skapas.
Vi söker LIA-studenter som vill kliva rakt in i en B2B-säljroll och bygga praktisk erfarenhet som håller även efter examen. Hos Miljonbemanning blir du en del av säljteamet från dag ett och arbetar nära erfarna Account Managers som lär dig hantverket bakom långsiktiga kundrelationer.
Rollen har tydligt fokus på B2B-försäljning. Du får arbeta med prospektering, mötesbokning och kunddialoger, och steg för steg förstå hur kundbehov blir till affärer.
Hos oss bygger allt på tre saker: kvalitet, öppenhet och passion. Det gäller även hur vi tar emot LIA-studenter.
Om LIA-uppdraget
Som LIA-student hos oss får du en strukturerad praktik med tydligt ansvar och progression. Du får en personlig handledare som coachar dig löpande och ger dig insyn i hela säljprocessen, från första kontakt till uppföljning.
Teori från skolan omsätts direkt i verkliga kundcase.
Det här får du hos oss
• Personlig handledning av seniora Account Managers
• Praktisk träning i B2B-försäljning, mötesbokning och behovsanalys
• Moderna säljverktyg och CRM-arbete i skarpt läge
• En öppen och stöttande teamkultur där du förväntas testa, fråga och utvecklas
• Prospektera och identifiera nya företagskunder
• Boka och delta i kundmöten tillsammans med Account Manager
• Lära dig genomföra behovsanalys och förstå kunders affär
• Kartlägga framtida kundbehov och affärsmöjligheter
• Stötta i CRM, uppföljning och säljadministration
Vem söker vi?
Du studerar på YH inom försäljning, marknad, ekonomi eller liknande och söker en LIA där du får ta ansvar. Du gillar tempo, är nyfiken på affärer och tycker det är naturligt att ta kontakt med nya människor.
Du är:
• Resultatdriven och självgående
• Orädd i dialog med kunder
• Strukturerad och vill lära dig på riktigt
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av kundkontakt eller försäljning
• Intresse för B2B och affärsutveckling
• Intresse för bemanning, rekrytering eller HR
• B-körkort
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Vår avsikt är att LIA-perioden ska leda till anställning efter examen.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
