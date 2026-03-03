LFV rekryterar systemförvaltare- systemingenjör
2026-03-03
Är du en senior Linuxspecialist som vill ta helhetsansvar för en affärskritisk plattform och bidra till långsiktig teknisk stabilitet och utveckling? Då kan du vara den vi söker till vårt team!
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här www.lfv.se
Som systemförvaltare inom Teknik Operations arbetar du inom ett brett område med system- och förvaltningsfrågor. Du kommer att vara en del av en förvaltningsgrupp och arbetet bedrivs tillsammans med andra kollegor och samarbetspartners. Du kommer tillhöra avdelningen System och Utveckling. Avdelningen System och Utveckling (SoU) bedriver kommunikations-, navigations-, och övervakningstjänster. SoU ansvarar även för LFV:s administrativa informationsteknologi, utvecklingsverksamhet samt systemplanering och anskaffning. Avdelningen ansvarar för LFV:s tekniska utrustningar för flygtrafikledning, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst.Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till en stabil och hållbar förvaltning av samhällskritiska system? Som senior systemförvaltare med inriktning mot Linux och containerbaserade systemplattformar arbetar du med den tekniska förvaltningen av flyginformationssystem inom luftfartsområdet. Du blir en del av ett team som arbetar för att skapa en robust och professionell förvaltningsförmåga av systemen, där samarbete mellan verksamhet, teknik och leverantörer är centralt och där kvalitet, tydlighet och ansvar genomsyrar allt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
* Säkerställa teknisk kvalitet, stabilitet och långsiktig hållbarhet inom Linuxdelen av plattformen
* Granska, analysera och kvalitetssäkra tekniska förändringar innan införande
* Identifiera, initiera och driva förbättringar kopplat till robusthet, prestanda, övervakning och säkerhet
* Kravställa och följa upp leveranser från externa leverantörer
* Aktivt bidra i change- och releaseprocesser enligt etablerade arbetssätt
* Genomföra riskbedömningar och rotorsaksanalyser vid incidenter eller avvikelser
* Dokumentera och arbeta strukturerat, transparent och spårbart
* Dela kunskap och stötta mer juniora kollegor, samt bidra till uppbyggnaden av intern kompetens
Rollen ger dig möjlighet att bidra med din erfarenhet, stabilitet och långsiktighet i en komplex och reglerad miljö, samtidigt som du utvecklar både plattformen och teamets förvaltningsförmåga.Profil
Vi ser att du har akademisk utbildning så som ex ingenjörsutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Du har senior Linuxkompetens och mångårig erfarenhet av arbete i produktionsmiljö. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av arbete i en systemförvaltningsorganisation samt god vana av att arbeta i ärendehanteringssystem
Du har god förståelse för containerbaserade miljöer, exempelvis Docker och Kubernetes. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med och kravställa mot extern drift- och systemleverantör, samt erfarenhet av förändringshantering i reglerad eller säkerhetskritisk miljö. Erfarenhet från myndighet är också meriterande, liksom kunskap om ITIL och pm3 samt erfarenhet av att delta i eller driva CAB. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska.
Vi söker dig som är trygg i din tekniska kompetens och gärna delar med dig av den. Du är lösningsorienterad och målinriktad, tar ansvar för helheten och ser till att strukturen upprätthålls även när tempot är högt. Med god riskmedvetenhet och respekt för regelverk och säkerhet skapar du effektiva och långsiktiga lösningar. Du har dessutom god samarbetsförmåga och arbetar prestigelöst i teamet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Övrig information
Placeringsort: I första hand Norrköping eller Stockholm, men även Malmö kan vara aktuellt.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Sista dag att ansöka är 27 mars 2026Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar LFV med Jeffersonwells. Vi tar inte emot ansökan på mail pga av GDPR och vi vill ha ditt cv på svenska. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Fyhr, 011-191898, Therese.fyhr@jeffersonwells.se
.
Facklig kontakt:
Johan Mälman
Facklig kontakt ST
011-19 20 00
Christian Axelsson
Facklig kontakt SACO
011-19 20 00
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
