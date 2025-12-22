Leverantörsansvarig Operation and Maintenance
2025-12-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Munkfors
, Torsby
, Tanum
, Linköping
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Leverantörsansvarig
För att ett modernt samhälle ska fungera krävs ett stabilt elnät som levererar dygnet runt, året om. Vi på enheten Operation and Maintenance (OM) ansvarar för övervakning, drift och underhåll av elnätet - oerhört viktiga funktioner för att klara energiomställningen.
Ett gott samarbete med våra leverantörer av utförandetjänster i fält är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Genom fleråriga kontrakt skapar vi långsiktiga relationer som ger effektivitet, hög kvalitet och lönsamhet för alla parter.
I den nyskapade rollen som Leverantörsansvarig för OM har du ansvar för att aktivt följa upp, underhålla och utveckla affärsrelationen med våra leverantörer för våra tjänsteområden inom underhåll, felavhjälpning och anläggningskommunikation. Du följer månadsvis upp avtalen utifrån satta indikatorer (SLA:er och KPI:er) och stödjer verksamheten i avtalsfrågor, avtalsförändringar samt företräder OM i möten med entreprenörer. Ditt uppdrag är att säkerställa OMs och Ellevios intressen och avtalsefterlevnad, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete med leverantörerna. Inför avtalsslut är du även delaktig i att ta fram nya avtal och upphandlingsunderlag.
Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar till chefen för OM och samarbetar nära de olika gruppcheferna och deras medarbetare. Vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt och driver just nu digitaliseringsprojekt för att förbättra datainsamlingen och fjärrkommunikationen, för att kunna förutse och hantera fel mer effektivt.
Placeringsort är på vårt huvudkontor i Stockholm eller regionkontoret i Karlstad, och resor mellan kontoren förekommer.
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning och flera års erfarenhet av att aktivt arbeta med avtalstolkning, upphandling och förhandling. Du har erfarenhet från entreprenadverksamhet - som beställare eller entreprenör - gärna inom el eller annan infrastruktur. Kunskaper inom EBR och AMA är meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du tycker om att debattera och att du inte tvekar att uttrycka ett ställningstagande på ett respektfullt sätt trots att det inte råder samsyn. Du har ett strategiskt och affärsmässigt synsätt och förstår vikten av att skapa värde för både Ellevio och våra samarbetspartners. Du planerar och strukturerar ditt arbete effektivt, sätter tydliga mål och arbetar resultatorienterat för att nå dem. Du inspirerar och influerar andra genom ditt engagemang och din kommunikativa förmåga. För dig är det naturligt att verka i en miljö där förändring är en del av vardagen och att självständigt driva utvecklings- och förbättringsarbete framåt.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi för 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Bra för dig att veta
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11 januari.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Ekberg på anders.ekberg@ellevio.se
eller på tel. 070-271 20 86 alternativt vår rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
. I rekryteringsprocessen kan case och/eller tester ingå som ett komplement till intervjuer för att förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser.
Under veckorna 52 till vecka 2 har vi julledigt, men vi återkommer till dig så snart vi kan när vi är åter på plats.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning.
