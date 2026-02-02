Leveransplanerare
Anticimex AB / Kundservicejobb / Halmstad Visa alla kundservicejobb i Halmstad
2026-02-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anticimex AB i Halmstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Varberg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Anticimex är det moderna serviceföretaget som tack vare förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex ska vara bäst på det vi gör, fortsätta driva utvecklingen i branschen samt alltid ge våra kunder professionell och personlig service.
Vad du gör I vår kundservice ligger fokus på kundrelationer, information och avhjälpning av våra kunders problem. Arbetet är varierande och sker ofta i högt tempo. Som medarbetare inom kundservice på Anticimex blir ditt huvudsakliga ansvar därför att ge våra kunder den bästa service- och kundupplevelsen när de kontaktar oss.
Anticimex leveransplanerare har en nyckelroll i vår kundserviceorganisation. De säkerställer även att vi levererar våra uppdrag enligt de avtal som slutits mellan våra kunder och oss. Våra leveransplanerare optimerar våra teknikers rutter och kundbesök utifrån geografi, kompetens och prioritering. Till din hjälp har du vårt ruttplaneringssystem där du även övervakar och hanterar avvikelser och ändringar/prioriteringar.
Urval av arbetsuppgifter i korthet
Administrativa uppgifter
Kundservice till fastighetsmäklare vi samarbetar med
Bokningar och ombokningar av kundbesök
Planera och koordinera våra teknikers uppdrag utifrån kompetens, geografi och prioritet
Justera och följa upp leveranserna i realtid
Vem du är Du är en flexibel och trygg person som trivs i en föränderlig vardag. I kundsamtalet är du både närvarande och lyhörd - du fångar snabbt kundens behov, skapar förtroende och sprider energi med din starka sociala förmåga.
Med erfarenhet från serviceyrken i högt tempo är du van vid att identifiera problem och snabbt hitta lösningar. Du är trygg i digitala system, van vid att snabba förändringar är en naturlig del av jobbet, och du har förmågan att skapa struktur och ordning både för dig själv och andra. Självledarskap och eget ansvar är en självklarhet för dig.
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och är trygg med engelska.
Meriterande med tidigare jobb och kompetens inom trafik-/ruttplanering alternativt schemaplanering i kombination med kundservice.
Vad du får Att arbeta som leveransplanerare är ett omväxlande jobb med arbetsuppgifter som du löser självständigt eller tillsammans med kollegor och tekniker. På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande och variationsrik arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter
Gedigen introduktion, löpande vidareutbildning och personlig utveckling
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Läs mer om våra medarbetare här: https://karriar.anticimex.se/people
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 12-15 månader
Kontoret ligger i Halmstad
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7143053-1818174". Arbetsgivare Anticimex AB
(org.nr 556032-9285), https://karriar.anticimex.se
Olofsdalsvägen 17 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Anticimex Jobbnummer
9716739