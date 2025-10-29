Leveransoperatör sökes till logistikverksamhet i Helsingborg
2025-10-29
Om tjänsten
Vi söker nu en leveransoperatör till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Helsingborg. Är du tekniskt intresserad, initiativtagande och organiserad? Då har vi jobbet för dig!
Arbetet är förlagt måndag-fredag 07.00-16.00
Arbetsuppgifter
Som leveransoperatör hos vår kund kommer du att arbeta brett inom logistik och flödeshantering. Rollen innebär även extern kontakt med chaufförer som lämnar eller hämtar gods, samt interna kontakter med teamet på logistikavdelningen. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
In- och utleverans
Truckkörning
Orderhantering och inventering
Administrativa uppgifter kopplade till leveransflöde
Profil & bakgrund
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, positiv och trivs med att samarbeta
Har lätt att ta initiativ och fatta beslut när det behövs
Är en lagspelare som bidrar med engagemang, struktur och idéer
Är flexibel och lösningsorienterad
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från logistik, industri eller lagerarbete. Du har gymnasieutbildning, giltigt truckkort, god datorvana samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Johannes johannes@boxflow.com Jobbnummer
9579636