Leveransmottagare
Vi söker nu en serviceorienterad leveransmottagare till ett större industriprojekt i Luleå.
Du blir en viktig del i Bygglogistiks uppdrag; att effektivisera byggproduktionen för våra kunder. Som leveransmottagare kommer du säkerställa att det planerade materialflödet in på byggområdet fungerar och att de utvändiga ytorna är rätt disponerade.
Arbetsuppgifter:
En viktig del av ditt arbete är att löpande kommunicera med chaufförer och beställare inom byggområdet, både individuellt och i grupp. Du ansvarar för att samordna och ta emot leveranser och kontrollera dem mot projektets logistikplaneringsystem. Godkända leveranser och fordon släpps in på området, medan eventuella avvikelser rapporteras vidare enligt gällande rutiner.
För att säkerställa ett smidigt materialflöde ansvarar du för att samordna lossningsplatser, att de hålls rena och tillgängliga samt koordinera de resurser som finns tillgängliga för lossning. Du är även behjälplig med lotsning och skyltning inne på området för att säkerställa en smidig och säker arbetsmiljö.
Arbetet sker huvudsakligen utomhus på byggområdet och innebär nära samarbete med leverantörer, kundrepresentanter och andra aktörer i projektet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom bygg, transport eller lager.
Som person trivs du i mötet med människor och har ett naturligt servicetänk i ditt sätt att arbeta. Du är kommunikativ och behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift. Du uppskattar ordning och struktur och följer tydligt uppsatta rutiner.
Du är fokuserad och tar dig aktivt an de arbetsuppgifter som är prioriterade för stunden. Du är van vid att ta ansvar och arbeta självständigt, även under perioder med hög leveranstakt. Säkerhet är viktigt för dig, och du har ett praktiskt förhållningssätt till problemlösning.
Utöver ovan beskrivning bör du kunna identifiera dig med och vilja arbeta för ett företag och koncern som agerar och arbetar utifrån värderingarna: Drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning, start omgående. Projektet ligger i de centrala delarna av Luleå.
Vi har valt att hantera denna rekrytering i egen regi och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och försäljare av annonseringslösningar.
Tips om ytterligare vakant tjänst hos oss - leveransplanerare
Är du noggrann med både små och stora detaljer? Vi vill tipsa om att vi även söker en leveransplanerare till projektet. I den här rollen kommer du framför allt att arbeta med administration i kundens leverans- och resursplaneringssystem LogNet. Om du har erfarenhet av system, är kommunikativ och tycker om struktur och planering på både detaljnivå och övergripande nivå, kan detta vara rollen för dig.
Du kommer att planera leveranser och boka resurser såsom truckar, kranar och andra lyfthjälpmedel. Rollen innebär också en del arbete ute i byggproduktionen, där du genomför ronder, rekningar och avsyning av transportvägar inför kommande leveranser. Dessutom hjälper du till med att uppdatera APD- planer (arbetsplatsdispositionsplaner) på byggarbetsplatsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet: Ersättning
