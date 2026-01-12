Leveranskoordinator
Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-01-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam i Örebro
, Kumla
, Eskilstuna
, Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
I rollen som leveranskoordinator ansvarar du för att samordna leveranser i tätt samarbete med grupperna som levererar IT-infrastruktur. Du samverkar med projektledare, koordinatorer, tekniker och kärnverksamhet för att säkerställa att rätt leverans sker på rätt tidpunkt. Vidare ansvarar du för beställning, lagerhållning och leveransuppföljning.
Tjänsten är ny inom sektionen och du deltar aktivt i arbetet med att utveckla processer, instruktioner och arbetssätt kopplat till orderhantering, lagerhantering, frakthantering och produktionsplanering. Regelbundna resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och strukturerad. Du tar stort ansvar över dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter både upp och håller tidsramar och driver dina processer framåt med gott resultat. Vidare är du stabil och mål- samt resultatorienterad. Du är lugn och kontrollerad i olika typer av situationer och har ett tydligt målfokus i ditt arbete. Vid förändringar kan du snabbt ändra riktning. Slutligen är du även utåtriktad och framåt. Du har lätt för att skapa nya kontakter och relationer och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av inköp avseende hårdvara samt IT-tjänster
* Erfarenhet av arbete med leveransuppföljning
* Erfarenhet av att arbeta med e-handelssystem och ekonomisystem
* Kunskap inom Microsoft Office
* Grundläggande kunskaper och förståelse inom IT, applikation och infrastruktur
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
* B körkort
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning som Kriminalvården bedömer relevant för tjänsten
* Erfarenhet av leverantörssamverkan
* Erfarenhet av inköp avseende mjukvara och licenser
* Erfarenhet av arbete med RAKEL
* Erfarenhet av arbete med tjänstemodeller och tjänstekoncept
* Erfarenhet av att arbeta med asset register
* Erfarenhet av offentliga upphandlingar och LOU
* Erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning
* Goda kunskaper om nätverkskomponenter, serverkomponenter, PC-datorer och kringutrustning
* Kunskap inom AV-teknik, telefonitjänster och skrivare samt skrivarlösningar
* Kunskap om Kriminalvårdens kärnverksamhet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Serviceteam Kontakt
Gruppchef, sektionen för IT-servicecenter
Henning Erlandsgård henning.erlandsgard@kriminalvarden.se 076-518 85 00 Jobbnummer
9679752