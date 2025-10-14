Letusplay söker Business controller
Om Letusplay AB
Letusplay AB är en del av den snabbväxande koncernen AAG Holding AB som kombinerar produktion, B2B-försäljning, tjänster och drift inom flera branscher. Genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv har vi ett tydligt mål: att bli en ledande aktör i Europa.
Nu söker vi en Business Controller som vill spela en nyckelroll i koncernens fortsatta tillväxtresa. Rollen är på koncernnivå och erbjuder stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av våra affärsområden.
som Business controller
rapporterar du till koncernens CFO och VD och arbetar nära affärsområdesledare, platschefer och övrig verksamhetsledning. Du fungerar som ett affärsnära stöd med ansvar för att följa upp resultat, analysera nyckeltal och driva förbättringsarbete.
Du omvandlar data till insikter och hjälper verksamheten att fatta faktabaserade beslut. Rollen är operativ, varierad och viktig för koncernens fortsatta lönsamhet och tillväxt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Följa upp och analysera resultat, kostnader och nyckeltal på bolags- och enhetsnivå
Identifiera förbättringsområden och driva effektiviseringar
Delta i budget, prognos och affärsplanering
Ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledning
Stötta platschefer och verksamhetsansvariga med ekonomiska analyser
Utveckla processer och uppföljningsverktyg (t.ex. dashboards)
Medverka i investerings- och affärsutvecklingsprojekt (ex. ROI/payback)
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av Business Controlling, samt akademisk examen inom ekonomi
Erfarenhet av kostnadsanalys, processutveckling och nyckeltalsstyrning
Mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av BI-verktyg (gärna Power BI/QlikView)
Förmåga att förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt
Strukturerat arbetssätt, stark analytisk förmåga och affärsdriv
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
En spännande och utvecklande roll i en koncern med höga ambitioner, snabba beslutsvägar och stora möjligheter till påverkan. Du blir en viktig del av ett team där engagemang, affärsfokus och samarbete står i centrum. Så ansöker du
