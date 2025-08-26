Lendo söker Försäkringssäljare!
2025-08-26
Har du erfarenhet av kalla samtal till kund? Nu har du chansen att bli en del av nästa framgångssatsning hos en av Sveriges mest välkända jämförelsetjänster. Vi söker dig med passion för försäljning, som drivs av att värva kalla kunder via telefon, och vill vara med och bygga upp ett helt nytt säljteam från grunden i ett motiverat team!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu drivna och målinriktade försäkringssäljare till ett helt nytt team hos Lendo. Du blir en del av en spännande satsning där fokus ligger på att via kalla samtal hitta nya företagskunder och bygga upp en stark kundbas. Rollen kräver att du är kvalitetsmedveten, trivs i ett högt tempo och har förståelse för vad det innebär att arbeta med uppsökande försäljning.
På Lendo är deras mission att ge fler människor verktygen och kunskapen för att fatta smarta beslut kring sin privatekonomi. Deras värderingar- Winas a team, Alwaysimproving & Focus on execution - präglar deras vardag och guidar dem mot målet att alltid vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Du erbjuds
• Fast lön med provision som belönar både din insats och dina resultat.
• En energifylld kultur och möjligheten att vara med och forma ett nytt team.
• Ett långsiktigt konsultuppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Guida kunder genom deras försäkringsbehov.
• Skapa trygghet. Försäkringar kan vara krångliga, men du gör det enkelt och tydligt.
• Ringa nya kunder för att hitta nya affärsmöjligheter och erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar till helt nya kunder.
• Hålla hög telefonaktivitet - varje samtal är en chans att hjälpa en kund och skapa mervärde.
• Ringa 200+ kalla samtal dagligen med 15% svarsfrekvens
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av telefonförsäljning och eller uppsökande försäljning, gärna inom kalltelefonförsäljning, telecom eller försäljning av el
• Har ett starkt driv för försäljning och tycker om att skapa värde för kunden
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska
• Goda kunskaper i engelska
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är trygg i samtal och har lätt för att skapa förtroende.
• Brinner för att hjälpa kunder och leverera en positiv upplevelse.
• Drivs av att nå mål.
