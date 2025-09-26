Lekland
Funland AB / Kassapersonalsjobb / Sollentuna Visa alla kassapersonalsjobb i Sollentuna
2025-09-26
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funland AB i Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Funland i Sollentuna centrum letar efter en ny kvinnlig medarbetare.
Vi söker dig som är ung och har önskan om en paus från studie och annat och vill arbeta istället.
Du ska kunna arbeta måndag till söndag med ett varierande schema. Du ska vara social och kunna möte olika sorters människor, du ska kunna hantera barn på ett bra sätt där du även har förståelse för barn med särskilda behov.
Stresstålig och att kunna ha många bollar i luften samtidigt är ett måste
Flytande svenska är ett krav, engelska ska befinna sig på en bra nivå, merit att kunna ytterligare språk
Hittar vi rätt medarbetare så gäller omgående start i verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: par@funland.se Arbetsgivare Funland AB
(org.nr 559253-1205) Kontakt
HR
Pär Fransson par@funland.se Jobbnummer
9528157