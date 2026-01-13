Legitimerad underläkare - Infektionskliniken (vikariat)
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Infektionskliniken i Region Kronoberg är en liten och dynamisk klinik med korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi har ett länsövergripande uppdrag inom infektionssjukvård och bedriver både öppen och sluten vård.
Hos oss finns en vårdavdelning med 16 vårdplatser och en mottagning med bland annat sprututbyte samt en omfattande konsultverksamhet i Växjö och Ljungby. Vårt uppdrag är att ge specialiserad infektionssjukvård till invånarna i Kronobergs län med fokus på vuxna patienter med allvarliga infektioner, både akuta och kroniska, samt smittsamma sjukdomar.
Vi sätter patienten i centrum och erbjuder vård av hög kvalitet till dem som behöver det mest. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat team som utvecklas tillsammans och bidrar till god vård varje dag.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som legitimerad underläkare på infektionsavdelningen får du ett omväxlande arbete och blir en viktig del av teamet runt patienten. Du arbetar nära erfarna kollegor och olika yrkeskategorier i ett tryggt och stödjande arbetsklimat.
Vi hanterar en bred patientgrupp med hög omsättning, vilket innebär ett stort patientflöde och varierande arbetsdagar. Du kommer att:
* Utreda, diagnostisera och behandla patienter med akuta och kroniska infektionssjukdomar
* Delta i rond, journalföring, remisser, patientundersökningar och anhörigsamtal
* Arbeta med komplexa infektioner som tuberkulos och CNS-infektioner
Det här är en tjänst för dig som trivs med variation, vill utveckla din kliniska kompetens och uppskattar nära samarbete i team.
Vi erbjuder dig:
* Individanpassad introduktion med stöd från chef och kollegor
* Ett omväxlande arbete med korta beslutsvägar och en närvarande chef
* En bred patientgrupp som ger spännande och lärorika arbetsdagar
* Ett starkt team med gott samarbete och trygg arbetsmiljö
* Tillgång till Region Kronobergs personalförmåner https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Vi söker en legitimerad läkare för ett graviditetsvikariat, med start cirka mars 2026 och fram till maj 2027. Tjänsten erbjuder ett upplägg liknande ST med möjlighet till handledning och kompetensutveckling, men är inte en formell ST-tjänst.Kvalifikationer
* Legitimation som läkare
* God samarbetsförmåga och intresse för infektionssjukvård
* Förmåga att arbeta strukturerat och hantera akuta situationer
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
