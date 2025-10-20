Legitimerad sjuksköterska
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Är du intresserad av ett omväxlande och givande arbete i ett härligt och positivt arbetslag kan det här vara något för dig!
Vi söker en sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsenheten.
Arbetet är uppdragsstyrt och handlar i huvudsak om att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom hemsjukvård samt särskilt boende. I våra verksamheter arbetar du tillsammans med flera andra professioner för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem. Vi har medborgarens perspektiv i fokus och har stor respekt för att det är hjälp i deras hem det handlar om vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden.
Målsättningen är personcentrerad, nära vård för en hälsofrämjande och hållbar vardag där individens behov och förmågor alltid kommer i första hand.
Du kommer arbeta i team tillsammans med bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeut, rehab assistent, omvårdnadspersonal, läkare, chefer och andra sjuksköterskekollegor. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget.
Läkarkontakt, rond, sker digitalt, i vissa fall fysiska möten.
Arbetet medför dag, kväll och helgtjänstgöring, troligtvis en helg var femte vecka. Beredskap nattetid. Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, vidareutbildning inom yrket är meriterande. Du skall ha ett genuint intresse för människor och gärna med erfarenhet från kommunal sektor. I ditt arbete krävs att du är lyhörd för individuella behov, flexibel, ansvarstagande och samarbetsvillig samt har förmåga att leda personal och ge dem stöd och råd i frågor som rör yrkesområdet. Vi ser också att du är lösningsfokuserad med en positiv inställning och med ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter och anhöriga. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Krav på B-körkort då det kan behöva användas i tjänsten, att du har datorvana samt att du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du har god organisationsförmåga och van att arbeta både självständigt och i team.
