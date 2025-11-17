Legitimerad psykolog till Alovia Vårdcentral
2025-11-17
Alovia Vårdcentral i Trollhättan nu söker en legitimerad psykolog som vill vara med och bygga framtidens vård!
Hos oss får du arbeta i en modern verksamhet där patientfokus, kvalitet och utveckling är kärnan. Vi erbjuder en varm arbetsmiljö, hög professionalitet och goda möjligheter att utvecklas tillsammans. Tjänsten är på deltid. Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som psykolog hos Alovia kommer du att:
Bedriva psykoterapeutiska bedömningar och behandlingar.
Arbeta med individuella samtal samt kortare strukturerade behandlingsinsatser.
Delta i teamarbete kring patienter tillsammans med läkare, sjuksköterskor och andra professioner.
Bidra i utvecklingen av våra psykosociala insatser och vårdprocesser.
Krav och kvalifikationer
Enligt gällande krav ska psykologisk och psykoterapeutisk behandling utföras av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog (krav).
Har erfarenhet av kliniskt arbete inom primärvård, psykiatri eller närliggande område (meriterande).
Har god förmåga att möta patienter med olika bakgrund och behov.
Arbetar strukturerat, självständigt och professionellt.
Trivs i team och vill bidra till en trygg och kvalitetsfokuserad vård.
Vi erbjuder
En stabil och trygg arbetsplats med tydliga värderingar.
Möjlighet att arbeta i en verksamhet med stark utvecklingskraft.
Stöd från erfarna kollegor och ledning.
Deltidstjänst
Flexibla arbetstider och god balans mellan kliniskt arbete och utvecklingsarbete.
Om Alovia
Alovia är ett växande vårdbolag med fokus på kvalitet, tillgänglighet och personcentrerad vård. Vi erbjuder primärvård i Trollhättan med ett starkt engagemang för både patienter och personal.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: hr@alovia.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan - och bli en del av Alovias resa!
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
