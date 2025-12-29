Legitimerad psykolog
Region Jönköpings län / Psykologjobb / Jönköping Visa alla psykologjobb i Jönköping
2025-12-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen mottagningen Jönköping
Vår vision är barn- och ungdomspsykiatrisk vård av hög kvalitet utan köer. Vi kan erbjuda dig ett utvecklande, meningsfullt arbete på en stor men trivsam mottagning där vi tillsammans arbetar mot vår vision.
Vi söker dig som tycker det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor genom att ha en hjälpsam anda, sprida glädje och energi.
Rollen som legitimerad psykolog
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i tvärprofessionella team där både psykologer, kuratorer, läkare och sjuksköterska samt arbetsterapeut ingår. I arbetet ingår även samverkan med andra vårdgivare och verksamheter.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag, och tjänsten är en tillsvidareanställning.
Din blivande arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik som har en gemensam enhet, En väg in (EVI), för telefonrådgivning och triagering till barn- och ungdomshälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Kliniken har tre öppenvårdsmottagningar: i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Dessa ger specialiserad vård till barn och unga med psykisk ohälsa i 13 kommuner. På kliniken finns även en gemensam vårdavdelning, belägen i Jönköping, som bedriver heldygnsvård, samt en anorexienhet för öppenvård och dagvård.
På mottagningen i Jönköping har vi två brett barnpsykiatriska team som möter barn och ungdomar mellan 0-17 år och deras vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-12-29Profil
För att söka tjänsten krävs det att du har psykologexamen med fullgjord PTP samt erhållen legitimation. Goda kunskaper i svenska i skrift och tal är krav för rollen. Har du erfarenhet av arbete med barn och unga, samt KBT är det meriterande.
Som person tror vi att du har lätt att anpassa dig efter olika förutsättningar och drivs av att se hur ditt arbete bidrar till helheten. Du arbetar självständigt, strukturerar och prioriterar ditt arbete på ett bra sätt, och du tar gärna initiativ och sätter igång processer. Vår verksamhet ser ett stort värde i samarbetet mellan professioner, och att i det kunna vara lyhörd och kommunikativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Samina Steinwall 010-242 31 95, samina.steinwall@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1234/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9664306