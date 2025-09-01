Legitimerad psykolog
BUP-mottagningen i Nyköping/Katrineholm
BUP-mottagningen i Nyköping/Katrineholm söker nu ytterligare medarbetare till vårt sammansvetsade team. Vår strävan är att alltid tillhandahålla god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar. Målsättningen är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete.
Hos oss får du möjlighet att styra din arbetsdag och du väljer själv om du vill inrikta ditt arbete mer mot utredning, behandling eller en kombination av dessa. Vi ser nyttan i att ha medarbetare med en bredd i teoretisk inriktning och välkomnar sökande med olika kultur- och språkkompetens.
Vi har god trivsel på jobbet, skrattar ofta och håller en fin kollegial stämning. Vi värdesätter teamarbete och ingen medarbetare ska känna sig utelämnad. Uppstår behov av vägledning kan man vända sig till kollegor eller chef. Handledning erbjuds utifrån teoretisk inriktning i behandlingsarbetet och för psykologiskt utredningsarbete.
Vi uppmuntrar våra psykologer att gå specialistordningen. Region Sörmland är en av få regioner i landet med en STP-studierektor till stöd för psykologer som specialistutbildar sig.
Som ny medarbetare är vi måna om att din introduktion ska göra att du känner dig trygg i arbetet. Du kommer successivt att fasas in i att arbeta självständigt, utifrån din egen takt, med kollegor nära tillhands.Arbetsuppgifter
Psykologiskt behandlingsarbete och/eller utredningsarbete på specialistnivå utifrån medelsvår till svår barnpsykiatrisk problematik med barn, ungdomar och familjer. Arbetet är till stor del självständigt men sker också i nära samarbete med kuratorer, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. I arbetet ingår samverkan med olika vårdgrannar, såsom habiliteringsverksamhet, skola och socialtjänst.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete med barn, ungdomar och deras familjer är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef BUP-mottagningen Nyköping/Katrineholm Kristin Wirén, 072-083 62 56.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på BUP i Nyköping/Katrineholm!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
