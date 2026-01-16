Legitimerad logoped
2026-01-16
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Är du logoped och vill ha ett omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll?
Vi söker dig som är legitimerad logoped och vill arbeta på en allmän specialistmottagning stationerad på Campusområdet i Östersund. På enheten är 5 logopeder och 1 sekreterare anställda. Arbetsuppgifterna består främst av utredning och behandling av barn med tal och språksvårigheter. Därutöver kan utredning och behandling av vuxna med röstproblematik ingå.
Vi samarbetar med bland annat BVC, förskole-/skolpersonal, Föräldra-barnhälsans psykologer, ÖNH-mottagningen och hörcentralen.Kvalifikationer
Legitimerad logoped
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Öron
Evalena Peterson evalena.peterson@regionjh.se 063-15 44 65
