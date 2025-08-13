Legitimerad läkare till Ektorps vårdcentral
2025-08-13
Vårt anställningserbjudande
Några av våra ST-läkare har blivit färdiga specialister och vi har haft förmånen att behålla dem.
Nu vill vi förstås ersätta en av de tjänsterna med en legitimerad läkare som drömmer om att bli en ny framtida allmänspecialist.
Vill du arbeta på en välfungerande, lagom stor vårdcentral och som har god vana vid att handleda ST-läkare. Våra specialister brinner för handledning och vi har i flera år i rad haft äran att hämta ut ett diplom för utmärkt handledning av studenter. Om du vill bli en eventuell ny ST kollega till våra 3 befintliga ST- läkare, så är du välkommen med din ansökan till oss på Ektorps vårdcentral.
Vårt fina läge på Nacka sjukhus innebär goda kommunikationer samt närhet till röntgen, laboratorium och andra specialistmottagningar och avdelningar på sjukhuset.
Vi som arbetar på Ektorp är ett professionellt, glatt gäng med högt i tak och vi samarbetar och driver vår mottagning framåt tillsammans. Våra dörrar på mottagningen är alltid öppna för både frågor och stöd.
Övrigt har vi väl inarbetade mottagningar för astma/kol, diabetes och en välfungerande psykosocial enhet.
Publiceringsdatum2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga allmänmedicinska läraruppgifter. Målsättning för tjänsten är att du blir antagen till ST programmet och blir en framtida allmänspecialist.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare som verkligen vill bli allmänspecialist. Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom SLL.
Du får gärna vara "nyexaminerad" som läkare men vi vill att du brinner för primärvården.
Meriterande
Att du har genomfört AT tjänstgöring.Dina personliga egenskaper
Vi tänker att du är kunnig, kommunikativ, social, vetgirig, flexibel och självständig men ändå lyhörd för teamet och hela vårdcentralens behov och att du har lätt för att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Måndaslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Ektorps vårdcentral Kontakt
Marie Pilhjerta, verksamhetschef 08-12337480 Jobbnummer
9455800