Legitimerad Läkare

Söker en Leg Läkare till privat verksamhet i Örkelljunga.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral
Uppdraget är på 50% start omgående och 4 veckor framåt kan ev förlängas. Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Hedera Medical arbetar med vårdbemmaning med kontor på flera olika orter i Sverige. Vi bemannar de flesta specialist inriktningarna inom primärvård, slutenvård samt skol- och företagshälsovården. Hedera är en trygg partner till sjukvården, vi tror på personlig kontakt och personlig service - vi samarbetar idag med merparten av Sveriges regioner, kommuner och privata vårdgivare där deras behov alltid är i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
