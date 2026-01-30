Legitimerad Läkare

Hedera Medical AB / Läkarjobb / Göteborg
2026-01-30


Visa alla läkarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hedera Medical AB i Göteborg, Trollhättan, Varberg, Uddevalla, Lidköping eller i hela Sverige

Söker en Leg Läkare till privat verksamhet i Örkelljunga.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral
Uppdraget är på 50% start omgående och 4 veckor framåt kan ev förlängas.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Om företaget
Hedera Medical arbetar med vårdbemmaning med kontor på flera olika orter i Sverige. Vi bemannar de flesta specialist inriktningarna inom primärvård, slutenvård samt skol- och företagshälsovården. Hedera är en trygg partner till sjukvården, vi tror på personlig kontakt och personlig service - vi samarbetar idag med merparten av Sveriges regioner, kommuner och privata vårdgivare där deras behov alltid är i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: suzana.dimoska@hederamedical.se

Arbetsgivare
Hedera Medical AB (org.nr 556638-3211), https://www.hederagroup.se
Drakegatan 10 Plan 22 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Kontakt
Konsulthef
Suzana Dimoska
suzana.dimoska@hederamedical.se
0790981097

Jobbnummer
9714125

Prenumerera på jobb från Hedera Medical AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hedera Medical AB: